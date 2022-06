Moda consciente: 11 peças de roupas para consumir com sustentabilidade

A sustentabilidade veio para ficar, afinal, reduzir o impacto no meio ambiente nunca foi tão necessário – e isso é especialmente importante no guarda-roupa. Segundo dados de 2019 da Global Fashion Agenda, a indústria da moda é a segunda maior consumidora de água – são gastos cerca de 1,5 trilhões de litros por ano. E, anualmente, são liberadas 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos.

A indústria da moda ainda representa cerca de 8% a 10% das emissões globais de gases estufas. Mas, calma, que é possível se vestir bem com menos impactos negativos. Selecionamos marcas que produzem peças com materiais sustentáveis ou tem iniciativas para cuidar do meio ambiente, tornando a moda cada vez mais consciente. Confira:

1- Yuool Fit Greige, feito com materiais reciclados, R$499. Compre aqui

2- Yuool Home 2.0 Panna, feito com materiais reciclados, R$319,00. Compre aqui

3- Camiseta em malha de Algodão Orgânico, R$50,99. Compre aqui

4- Blusão Feminino Gola Alta Em Tricô, R$186,99. Compre aqui

5- Calcinha Absorvente Hot Pant Pantys, R$84,15. Compre aqui

6- Calcinha Absorvente Comfy Fluxo Moderado Pantys, R$54,40. Compre aqui

7- Jardineira Feminina Bordada Sarja, R$269,90. Compre aqui

8- Vestido de seda midi estampado com sutiã, R$599,00. Compre aqui

9- Vestido Midi Babados, R$199,00. Compre aqui

10- Short Feminino Cintura Alta com Botões em Serja, R$179,90. Compre aqui

11- Blusa Silk Paixão, R$74,00. Compre aqui