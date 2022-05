Contos eróticos para ajudar a explorar a sexualidade feminina

Já sabemos que os brinquedos eróticos são grandes aliados não apenas do prazer , mas do autoconhecimento e da autoestima corporal. No entanto, as palavras também pode carregar uma forte dose de erotismo e, há séculos, os bons e velhos contos eróticos mexem e remexem com a imaginação humana. Mesmo os textos mais clássicos, que sequer são categorizados como literatura erótica, contam com trechos claramente sexuais.

Exemplos disso são alguns fragmentos de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, Ulisses, de James Joyce, ou o épico Os Lusíadas, do português Luís Vaz de Camões. Desde as coleções de romances eróticos com nome de mulher (Bianca, Sabrina, Julia etc) vendidos em bancas de jornal até publicações mais recentes, como os 50 Tons de Cinza , essa literatura sempre foi uma aliada das mulheres na hora de quebrar tabus sobre o sexo . “A leituras desses conto ajuda no prazer feminino ao alimentar as fantasias sexuais, trazer novas possibilidades de vivências e experiências sexuais, explorando a criatividade. É uma forma de ampliar o leque de possibilidades acolhe as diferenças de corpos, prazeres e vivências”, diz, psicóloga e especialista em sexualidade.

Segundo ela, as narrativas nas quais as mulheres são, além de protagonistas, participativas na troca sexual, facilitam a conexão entre personagem e leitora e ajudam a trazer à tona os desejos e fantasias mais profundos. Para Bruna Lima, psicóloga e pós-graduada em sexualidade humana, os contos eróticos ajudam a naturalizar para o público feminino o contexto sexual que, histórica e culturalmente, é restrito aos homens. “Diferente do que acontece na pornografia, esses textos trazem situações e enredos próprios do desejo das mulheres, permitindo que, através da fantasia, elas se conectem com infinitas possibilidades e descubram o que as excita e provoca, ainda que sem efetivamente se expor às vivências narradas”, explica.

A masturbação, outro tabu que vem sendo cada vez mais desmitificado (felizmente), é uma prática de prazer que se beneficia desse tipo de leitura, como conta Bella Slanka, autora desse tipo de contos. “O estímulo da criatividade faz a gente se soltar mais, o que possibilita a descoberta de áreas erógenas e o entendimento de como cada uma gosta de ser tocada”, comenta. Quando escreve seus livros, Bella tenta causar uma provocação na leitura, colocando-a no lugar da personagem e incentivando-a a se enxergar como uma pessoa capaz de realizar as próprias fantasias. “Isso acontece comigo mesma. A cada conto que escrevo, percebo que as narrativas ajudam a me entender cada vez mais, entender o que me dá prazer e o que me deixa mais à vontade comigo mesma. É uma experiência que me conecta com o meu corpo, faz com que eu respeite meus limites”, diz.

A exploração da própria intimidade é outro trunfo possibilitado pela literatura erótica: a mulher explora sua sensualidade corporal e depois pode levar esse aprendizado para suas relações sexuais com mais autonomia. “A autoestima sexual é isso, a mulher se conhecer, sentir-se segura com seu corpo (independentemente de padrões sociais) e ir para o sexo em busca de ter e proporcionar prazer, sem neuras nem preocupações com performance”, explica Carolina Freitas.

“Os contos exploram a conexão entre as partes e suas descrições físicas, falando muito sobre diversidade, inclusive. Isso possibilita que algumas pessoas se reconheçam ali. Assim, através do personagem, se reflete sobre a própria vida e se buscam alternativas para potencializar não só o prazer, mas a autoestima”, acrescenta Bruna Lima.