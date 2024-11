12 marcas de calças criativas para montar seu guarda-roupa

Sou uma grande apaixonada por calças – sejam elas coloridas, estampadas ou básicas. Uso a peça como se fosse a melhor parte do look, e começo por ela na hora de criar as combinações. As blusas, acessórios e sapatos – quase sempre neutros – geralmente ficam em segundo plano.

Por isso, meu guarda-roupas está cheio de modelos diferentes. E as minhas favoritas são as com desenhos divertidos e tons frios, que se tornam versáteis para eventos formais de trabalho e passeios pela cidade. Os tecidos leves, como algodão e linho, são perfeitos para os dias que preciso de um conforto extra ou para aquele momento em que a temperatura não está bem definida, reunindo o frio e o calor no mesmo dia.

Na hora da compra, levo quatro características em consideração: preço, design autoral, sustentabilidade e composição. Isso porque, além de querer que a vestimenta saia do convencional, desejo que ela dure por muito tempo e que seu impacto ambiental seja o menor possível.

Abaixo, listei minhas lojas favoritas. Confira:

1. Prosa

Fundada pela pernambucana Carol Burgo, a marca de slow fashion tem produção 100% nacional. A matéria-prima, também fabricada no Brasil, é adquirida em fábricas que cumprem as exigências de responsabilidade sócio-ambiental. Na loja, você encontra estampas exclusivas (e incríveis) desenvolvidas pela artista.

2. Sardina

Uma das minhas peças favoritas é a calça listrada. E, na Sardina, é possível encontrar diversas opções com cores distintas. A loja é fundada por Glória Marques, criativa que trabalhou na Richards por 20 anos e criou a identidade da linha feminina da marca. Inspiradas no Mediterrâneo, as peças são a escolha certa para dias de sol e felicidade.

3. NA.LOO

Anna Fernandes apresenta a moda minimalista carioca, com excelência em design e todo o conforto e frescor que um grande centro tropical pede. As roupas combinam tons neutros com um caimento impecável e cortes que vão bem em todos os corpos.

4. Calma São Paulo

Kelly Kim e Adrien Gingold criam peças atemporais e sem gênero. Além de estampas únicas, a loja vende conjuntinhos que vão de calças e camisas a kimonos que possibilitam inúmeras combinações. É possível usar tanto em dias mais quentes, quanto em dias frios – já que a marca também tem lançamentos em tricô.

5. Hering

O slogan “o básico do Brasil” não surgiu à toa. A Hering tem produtos com preços mais acessíveis, mas que entregam qualidade – bons acabamentos, conforto e tecidos de algodão. As novas coleções acompanham as tendências de moda e são a melhor escolha para uma rotina corrida. Junto com as calças, também pesquise as opções de camisas, que sempre surpreendem.

6. Yes I Am Jeans

Como uma boa amante de pernas livres para dobrar, pular e dançar, sinto dificuldade em usar calça jeans. Na maioria das vezes, elas apertam e limitam a mobilidade. Porém, há modelos que burlam esse sistema e entregam um bom caimento – os wide leg, por exemplo, são bem soltinhos. Um dos melhores lugares para encontrá-los é na Yes I Am Jeans. Criada por Raquel Ferraz, a marca usa tecidos de alta qualidade que diminuem a necessidade de produtos químicos nos processos de lavanderia e, consequentemente, o impacto ambiental. Para sair do convencional, aposte em jeans coloridos ou desenhados.

7. Marina Bitu

Com duas mulheres no comando, Marina Bitu e Cecília Baima, a marca fundada em 2017 ficou conhecida por seus plissados fluidos e românticos que remetem às sanfonas tão características do Ceará. Com modelos que saem do óbvio, a estilista é a criadora de uma das minhas peças favoritas – que eu chamo carinhosamente de calça-bermuda. Além de um design maravilhoso, ela entrega aconchego nos dias quentes da metrópole. Outra característica que não passa despercebida é a missão de preservar e valorizar as culturas brasileira e nordestina através de matérias-primas naturais como o linho, seda e bordados.

8. BDLN Studio

BDLN é o nome que sela o encontro criativo de Betina De Luca e Leo Neves. Desde 2016, a dupla celebra a brasilidade e a arte por meio da moda. Como resultado, modelo elegantes que exprimem um estilo sofisticado e autêntico.

9. Insider

As roupas tecnológicas da Insider unem funcionalidade, design e conforto. A marca usa tecnologia para reduzir o odor e proporcionar regulação térmica. Atemporais e simples, os modelos transitam entre diversos ambientes, aumentando as possibilidades de combinações. Além disso, apresentam ótima durabilidade e não desbotam com o passar do tempo.

10. PADE D

A calça-saia da PADE D está, definitivamente, na minha lista de favoritas. Além de diferentona, ela é confortável e perfeita para rolês descolados. A marca surgiu de uma vontade das amigas Nanda Cunha e Dedé Ramenzoni de criar roupas que funcionassem no trabalho, no fim de semana ou na rotina de exercícios. Leveza, diversão e conforto são as palavras que definem as calças da loja.

11. Oui Studio

Alfaiataria não precisa ser sem graça – e a Oui Studio é prova disso. Criada por Lais Scarpat em Vitória, Espírito Santo, a marca nasceu para entregar peças com personalidade, charme e estilo. No site, é possível encontrar modelos de calça, blazer, camisa e bolsa para quem quer criar combinações audaciosas e belíssimas. A característica mais marcante da loja é a relação próxima que Lais tem com as clientes – de tempos em tempos, ela compartilha nas redes sociais a planilha de custos e conta os detalhes de cada produção.

12 Projeto Fio

Mais do que uma marca, o Projeto Fio é um negócio social que atua como projeto educacional formando mulheres nas comunidades da Maré e da Tijuquinha no Rio de Janeiro para trabalharem dignamente com bordado. As profissionais, por sua vez, encontram na técnica não só uma fonte de renda, mas também independência financeira. O resultado são peças feitas em materiais naturais e de baixo impacto. São poucas modelagens, mas diversos motivos diferentes que trazem aquele quentinho no coração.

