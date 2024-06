Estilo Minimalista: 10 looks práticos e elegantes para se inspirar

O estilo minimalista transmite elegância, atemporalidade e versatilidade. Na contramão das rápidas tendências e do consumo desenfreado, ele é a saída para quem procura um guarda-roupa que dure a vida toda. Confira looks que podem ser replicados facilmente e ainda comunicam sofisticação.

Antes de mais nada, é preciso dizer que o minimalismo surge na moda com Cristóbal Balenciaga, que voltava suas criações à identidade, leveza e praticidade desde os anos 1950. As formas retas e cores neutras também foram escolhidas pelo movimento para ter um conjunto de roupas mais funcional, que serviria para diferentes ocasiões e evitaria o consumismo.

Estilo minimalista composto por vestido e acessórios

Cores neutras, modelagens retas e durabilidade não podem faltar no estilo minimalista. Ao contrário do que muitos pensam, essas características não impedem a criação de visuais interessantes, porque a atenção aos detalhes pode tornar a composição mais estilosa, como explica Nanda Silveira, criadora de conteúdo sobre moda e beleza.

“A graça está em transformar o look a partir de pequenas sutilezas, como os acessórios.” A foto acima ilustra bem esse ponto. “A silhueta desenhada e os acessórios em dourado causam um contraste, tornando a roupa ainda mais sofisticada e até mesmo o corte de cabelo mais chamativo.”

Continua após a publicidade

Camiseta e saia longa em visual minimalista

Ninguém precisa abandonar a variedade de tecidos para entrar no estilo minimalista. Na verdade, são essas diferenças as responsáveis por demonstrar sua personalidade enquanto mantém uma produção prática. Segundo Nanda, o exemplo acima mostra como a fluidez e o caimento da saia de cetim fez com que o look se tornasse chamativo e elegante, apesar de ser considerado básico.

Alfaiataria é destaque de estilo minimalista

Entre os principais elementos do minimalismo, a alfaiataria é um grande destaque. Na proposta acima, é possível observar a harmonia entre as peças, e a explicação para isso tem a ver com a técnica. “Por ser predominantemente clássico, ele traz esse conforto de estar combinando”, diz a criadora. Por outro lado, a modelagem da blusa e o botões brancos torna ele mais contemporâneo.

Continua após a publicidade

Jeans serve para combinações minimalistas

Basta uma regata, um cinto, uma calça jeans e um cinto para criar um visual minimalista e estiloso para o dia a dia. “Ao juntarmos a base branca com a camisa preta, o sapato com uma textura diferente e os óculos, a roupa ganha um ar de elegância”, pontua Nanda.

Look minimalista com biquíni

Não é preciso abandonar o minimalismo para ir à praia. Com um biquíni preto, uma saia decotada e uma bolsa de palha você encontra a produção perfeita para qualquer dia ensolarado. “A saia possui um corte em ‘v’ na cintura e na extensão das penas, o que dá mais movimento e uma silhueta capaz de tirar o look do convencional”, afirma.

Continua após a publicidade

Blazer e calça de alfaiataria entram em estilo minimalista

Quando o assunto é inovar na estética minimalista, o ponto de cor é seu melhor amigo. “A bolsa branca quebra o all black, garantindo ainda mais elegância ao visual”, opina a influenciadora sobre o visual acima.

Produção minimalista com vestido sem alças

As sandálias são as novas queridinhas do mundo da moda. Elas são responsáveis por transformar os looks em despretensiosos e, ao mesmo tempo, arrumados, chamando mais atenção. “Elas mesclam a seriedade com a leveza”, não deixa negar Nanda.

Continua após a publicidade

Blazer e bermuda de alfaiataria em look minimalista

“A harmonização de peças com acessórios também é uma ótima aposta para quem prefere ficar no estilo minimalista.” E isso é observado facilmente na produção anterior, que aposta na bolsa em tamanho menor e no óculos de sol para construir o visual em conjunto do blazer e da bermuda.

Composição minimalista é caracterizada pelo uso de poucos elementos

Não há como negar a atemporalidade e capacidade de adaptação das t-shirts. “Se usada com elementos mais sérios, como a calça de alfaiataria, consegue causar um impacto visual mais forte e adentrar espaços que exigem mais sobriedade.”

Continua após a publicidade

Look minimalista e despojado

“A junção de blusa listrada, tênis de corrida, calça de alfaiataria e óculos escuros faz uma brincadeira muito interessante entre o sério com o casual, ao mesmo tempo que torna um look em simples e confortável”, finaliza.