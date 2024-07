Calça jeans reta: 3 looks elegantes e inesquecíveis

Se você acompanha fashionistas nas redes sociais, é provável que tenha se deparado com a calça jeans reta nos últimos tempos. O corte é um dos mais tradicionais, mas ganhou força entre as personalidades de moda recentemente pela versatilidade da peça – vai bem com blusas básicas, mas também com opções mais extravagantes.

Calça jeans reta traz conforto e sofisticação para looks do dia a dia

Diferentemente de outros jeans, a calça reta mantêm uma largura constante ao longo de todo o comprimento da perna, sem ter um caimento que diminui ou aumenta em alguma parte da peça.

Essa característica permite conforto, sofisticação e versatilidade ao bottom – partes de baixo – e garante que o modelo nunca saia de moda.

Calça reta com vestido

Ela se adapta bem a uma variedade de ocasiões, servido desde ambientes casuais até os compromissos mais sérios. Essas muitas possibilidades agradam principalmente mulheres com o estilo mais prático e que precisam de uma roupa útil para o dia todo.

Outro ponto é que a calça reta já demonstrou sua atemporalidade. Por ser básica e ter pouca informação, ela não vai se tornar ultrapassada daqui a dez anos, por exemplo, e isso possibilita um guarda-roupa inteligente e com durabilidade.

Calça reta em look confortável e romântico

Embora ela comunique sofisticação e atenda pessoas do estilo clássico, a peça também é capaz de compor um look mais romântico, com sapatilha e uma blusa de tricô, como é possível observar na foto anterior. Tudo depende da forma como você compõe o visual!

