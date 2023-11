Livros sobre sustentabilidade que você precisa ler

Mudanças climáticas, desmatamento, aquecimento global… os assuntos acerca da sustentabilidade do planeta estão cada dia mais latentes. Mais do que nos munir de informações importantes, os livros podem nos inspirar e propor saídas frente aos desafios ambientais que estamos enfrentando. Confira nossa seleção:

Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak

O livro de Ailton Krenak, publicado em 2019 pela Companhia das Letras, tornou-se famoso ao compilar reflexões do filósofo, ambientalista e líder indígena sobre o distanciamento da humanidade com a natureza, na chamada Era do Antropoceno. A obra compila discursos de Krenak em duas conferências e uma entrevista realizadas em Portugal, entre 2017 e 2019.

“Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar os outros, para salvar a nós mesmos”, escreve o autor, que depois lançou outras obras: A vida não é útil (2020), O amanhã não está a venda (2020) e Futuro ancestral (2022).

O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos, de Alberto Acosta

O conceito sumak kawsay, de origem kíchwa, pode ser traduzido para “bem viver”. É esta filosofia que o economista equatoriano Alberto Acosta se propõe a explicar e discutir em O Bem Viver (Autonomia Literária, 2016).

Trata-se de um novo paradigma de sociedade, baseado no pós-desenvolvimento e decrescimento, em uma sinergia com a natureza, considerando-a, inclusive, como um sujeito de direitos. É uma ótima leitura para entender o ambientalismo na América Latina e seus desdobramentos em países como Equador e Colômbia.

Justiça climática, de Mary Robinson

Mary Robinson, ex-presidente da Irlanda, reúne em Justiça Climática (Civilização Brasileira, 2021) as histórias que ouviu durante os anos trabalhando como enviada especial da ONU para mudança climática.

Por meio de depoimentos, análises e reflexões pessoais, a autora narra de forma simples e direta os impactos da crise do clima para a humanidade.

Revolução da moda: jornadas para sustentabilidade, de Fashion Revolution Brasil

Se você gosta de moda, certamente vai se interessar pelo primeiro livro do Fashion Revolution Brasil, entidade global que atua por sustentabilidade na indústria. Organizada pelas diretoras da organização, Eloisa Artuso e Fernanda Simon, Revolução da Moda (Editora Reviver, 2021) é um livro colaborativo com ensaios de pesquisadoras da moda brasileira.

Cada capítulo discorre sobre temas diferentes, que vão desde economia compartilhada, questões raciais e igualdade de gênero, até debates sobre novos processos produtivos, design circular e tingimentos naturais, todos sob a perspectiva das 16 autoras: Alice B. Schuch, Camila Yahn, Carol Barreto, Dina Cardoso, Flávia Aranha, Heloisa Rocha, Iara Vidal, Julia Vidal, Lala Deheinzelin, Lilyan Berlim, Mari Pelli, Marina Stuginski, Sabrina Morais, Tatiana Massaro, Vita Santiago e Viviana Santiago.

Uma vida sem lixo, de Cristal Muniz

Cristal Muniz ficou conhecida em 2015, quando criou o blog Um ano sem lixo. Três anos depois, em 2018, a criadora de conteúdo lança o livro Uma vida sem lixo (Editora Alaúde).

Na obra, que mistura fotos e textos, Cristal ensina como reduzir a produção dos resíduos sólidos no cotidiano, compilando receitas de produtos de limpeza naturais, dicas para montar um guarda-roupa sustentável e ainda formas de minimizar o uso do plástico.

