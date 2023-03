Roube o look: wide leg é o jeans da vez!

Não importa o ano ou estação, a calça jeans sempre estará em vitrines, guarda-roupas e fashionistas. Atemporal, estilosa e confortável, ela tem uma grande diversidade de modelos, inclusive o wide leg, Com cintura alta e pernas largas, a peça fica entre a pantalona e a calça reta, e garante um visual estiloso e confortável. Se você não quer abrir mão dela, e busca inspirações de looks, veio ao lugar certo! A CLAUDIA separou algumas composições para você – escolha o seu favorito e roube o look!

Calça wide leg com camisa

Para um look leve e elegante, escolha uma wide leg de tom claro e combine com uma camisa soltinha, que é a grande tendência desta temporada. Ideal para usar no trabalho ou naquele compromisso mais sério, o visual traz sofisticação sem te deixar passar muito calor.

Calça wide leg rosa: estilo dos pés à cabeça

Cores vibrantes, como herança da moda dopamina, que brilhou em 2022, ainda estão com tudo. Em paralelo, o rosa, hit do barbiecore, diferencia a wide leg dos demais jeans, e chama atenção de quem está acostumado a ver a mesma lavagem de sempre.

Básica, mas moderna

Não é segredo que as cores neutras facilitam combinações e deixam qualquer um estiloso sem muito esforço. Juntas ao jeans, então, o preto e branco trazem modernidade ao look, principalmente quando presentes em modelos atuais, como o wide leg. Nos pés, o tênis esportivo quebra a expectativa de um salto ou calçado menos casual, o que eleva o visual.