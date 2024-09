3 looks elegantes e versáteis com calça branca

Todo armário merece ao menos uma calça branca. Essa peça é indispensável no guarda-roupa feminino por combinar versatilidade e frescor. Não é exagero: as cores claras refletem a luz solar, mantendo o corpo mais fresco, e o branco se destaca pela facilidade em compor diferentes combinações.

Se você ainda não se rendeu ao charme dessa peça, confira os looks elegantes e confortáveis com calça branca que separamos para te inspirar:

Visual autêntico e sofisticado com calça branca

A alfaiataria moderna é ideal para mulheres que desejam mesclar o clássico com o contemporâneo. No look acima, a blusa de um ombro só adiciona uma assimetria sofisticada, enquanto a calça de corte reto realça a silhueta.

Por outro lado, os acessórios discretos, como os óculos de sol pretos e a bolsa texturizada, complementam o visual com elegância e equilíbrio, sem pesar na composição. Para finalizar, a sapatilha pontuda garante conforto.

Calça pantalona vai do escritório ao happy hour

Elementos modernos são capazes de criar produções marcantes e glamourosas. A combinação de uma blusa estruturada com alças finas, calça pantalona de alfaiataria e acessórios dourados, por exemplo, é uma maneira elegante de se destacar. Essa produção, aliás, é perfeita para eventos sociais noturnos, mas também serve como look de trabalho.

Look com calça branca para mulheres clássicas

Equilibrar conforto, elegância e estilo próprio pode ser um desafio para muita gente, que frequentemente acaba abrindo mão de um em nome do outro. A boa notícia é que, ao optar por tecidos confortáveis tanto para a calça quanto para a camisa, é possível montar um look bonito e confortável.

