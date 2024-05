Calça baggy: 5 combinações com a peça para o dia a dia

A calça baggy vive em alta no guarda-roupa de quem gosta de vestimentas mais largas e com personalidade. Sucesso na década de 1970, voltou às ruas nos anos 1990 e, nos últimos anos, conquistou a preferência dos que gostam do conforto na hora de compor o look, graças à modelagem mais solta nas laterais.

Há modelos com cós alto, baixo, confeccionados em jeans ou outros tecidos como moletom ou sarja no mercado. Mas como fazer diferentes combinações com a peça? Veja 5 formas de usar a calça baggy com estilo:

1. Com camisa social

Você pode escolher uma calça baggy de tecidos mais leves ou mesmo jeans e combiná-la com camisa social para ir ao trabalho – ou a uma reunião de negócios. Isso dará um toque moderno e despojado a seu visual, que pode até ganhar um boné para voltar para casa após o compromisso.

2. Barriguinha de fora

Para um passeio em um dia quente, usar a calça baggy com um top ou cropped mostrando a barriguinha fica perfeito. Acessórios, como óculos, correntes ou bolsa pequena, para dar um toque final, ficam a seu critério.

3. Ousada

Se a ideia é não passar despercebida, uma alternativa é compor um look em que as roupas de baixo fiquem aparentes – mas calma, não se trata de transparência, mas de deixar o elástico da(s) peça(s) íntima(s) para fora. Tem coragem?

4. Moletom

Dar um passeio despojado em dias ou noites em que a temperatura está menos quente é possível sem perder o estilo: aposte em uma calça baggy jeans e um moletom, ou uma combinação toda em moletom!

5. Com sobretudo

Esfriou na sua cidade e você tem um compromisso inadiável? Vá com elegância – e sem passar frio – combinando a calça baggy com blusa de lã e sobretudo. Arrase!

