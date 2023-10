Galeria Metrópole: polo de arte e design no centro de São Paulo

Atualizado em 9 out 2023, 15h22 - Publicado em 10 out 2023, 08h12

Assinada pelos arquitetos modernistas Gian Carlo Gasperini e Salvador Candia, a Galeria Metrópole (Av. São Luís, 187) abriu suas portas em 1960, no centro histórico de São Paulo, e com sua proposta luxuosa rapidamente tornou-se um reduto da elite paulistana.

No entanto, logo no início da década de 1970, o espaço de 8 mil metros quadrados apresentou os primeiros sinais de abandono. E os anos que se seguiram assistiram a uma Galeria sem personalidade, abrigando serviços como agências de turismo e lojas de conserto.

A insegurança da região também afugentou lojistas e clientes. Essa era a história que pairava por ali até 2021, quando artistas e designers lançaram um olhar de renovação sobre o centro de São Paulo. O movimento iniciado por Paulo Alves, designer que ocupa a Galeria Zarvos, logo à frente da Metrópole, se espalhou e gradualmente os criativos passaram a instalar seus ateliers e lojas na região, criando um polo artístico por ali.

E a Galeria Metrópole, com sua arquitetura atraente, renasceu como um espaço de visita indispensável para quem ama design e arte. Confira abaixo 20 lojas para visitar por lá!

Lojas para visitar na Galeria Metrópole

Estúdio Niz

Bruno Niz é o criativo por trás do Estúdio Niz. Iniciou sua carreira como designer gráfico, mas se apaixonou pelo mobiliário e assim migrou para o design de móveis e objetos. Seu estilo flerta com o modernismo e minimalismo, trazendo uma perspectiva contemporânea para suas peças.

Ju Amora

Aberta somente aos sábados, a Ju Amora ressignifica banquetas com arte e encanto.

Metro Objetos

O Metro Arquitetos, escritório de arquitetura, coleciona em seus 20 anos de história o desenvolvimento de inúmeras peças. Na Metro Objetos é possível encontrá-las: de espelhos à arandelas, de cerâmicas aos itens de couro.

Loja Paiol

Com outras unidades em São Paulo, a Paiol também marca presença na Galeria Metrópole. Por lá, uma curadoria criteriosa de arte popular brasileira encanta os visitantes.

Galeria 25M

25M é um projeto expositivo, independente, dedicado a experimentações no campo da arte contemporânea. A Galeria ocupa uma sala de 25 metros quadrados, com ciclos expositivos que combinam artistas e curadores, privilegiando projetos coletivos e de caráter experimental.

Satélite Studio

Satélite é o estúdio de design e arquitetura da designer Naná Mendes da Rocha. Em seu espaço na Galeria Metrópole, algumas de suas criações estão expostas e à venda.

Platô Studio

Espaço de cursos e oficinas que aprofundam e exploram vertentes do design, arquitetura, ilustração e correlatos.

Alles Blau Studio



Alles blau é o nome da parceria entre Elisa von Randow e Julia Masagão. A dupla cria sistemas de identidade visual, direção de arte, design editorial, websites, expografias e ilustrações, conduzidos pelo processo de pesquisa e de envolvimento com os temas do projeto, em qualquer escala.

Playground Company

A Playground Company é um projeto de Carol Magliari, arquiteta que entrou para o mundo do design de produto e passou a desenvolver mobiliário autoral.

Sandra Arruda

A designer Sandra Arruda também abriu o espaço expositivo de suas criações, tanto cerâmica, como têxtil e mobiliário na Galeria Metrópole.

Studio Volanti

Com a paixão pela madeira como linguagem comum, os amigos Roberto Leme e Lucas Rosin começaram o Studio Volanti em 2015. Priorizando lições de antigos mestres, da marcenaria tradicional oriental, os encaixes, soluções econômicas e duradouras norteiam suas criações.

Studio EDEL-STEIN

Fundador do studio EDEL-STEIN, designer auto-didata, Rodrigo Edelstein passou boa parte da infância rodeado pela matéria-prima que permeia suas criações: o aço. Ele emprega processos industriais em projetos quase artesanais, com olhar contemporâneo para o resgate de uma expressão do viver sem excessos, perene e com aguçado senso estético.

Nydia Rocha Atelier

O ateliê de cerâmica de Nydia Rocha também marca presença na Galeria Metrópole e está localizado no segundo andar do centro de compras.

Niedo Design

O estúdio de design autoral de Desyree Niedo traz belas criações em madeira e ferro.

De La Cruz

O estúdio de mobiliário e objetos autorais aposta no desenho de linhas retas e simples.

André Carvalho

André Carvalho, formado em arquitetura, desenha e produz móveis desde 2012. Sua experiência de trabalho direto com a produção em marcenaria, guia e norteia seus projetos, sempre muito racionais e que traduzem sua preocupação com a durabilidade das peças e seu respeito à matéria prima.

Luisa Attab

Luísa é arquiteta e desenvolve o desenho de seu mobiliário com formas geométricas, que ganham ritmo e movimento através de encaixes simples e precisos.

MOLU Design

A MOLU propõe a investigação de objetos populares e, muitas vezes, banais, que possuem pureza e consequente beleza em suas formas. O resultado são peças que, em geral, contrapõem o aspecto rústico e manual destes objetos transformados com a precisão de novos materiais e técnicas industrializadas.

ATO Design

ATO é um estúdio de design de produtos norteado pela experimentação, pela simplicidade e pelo sentir. Uma produção que se volta para formas específicas de enxergar o mundo, com a premissa de refletir nos objetos as sensações e realidades que queremos vivenciar.

Garten

Garten é um estúdio de design de objetos inspirados pelo fascínio do brincar.

OUTROS SEGMENTOS

Além das lojas de decoração, a Galeria Metrópole conta com marcas de moda, livraria e muitos mais. Entre elas, estão: Fino, Floresta no Centro, Transa 55, Toca Atelier, Tapera Taperá, Editora Edra e FOZ.