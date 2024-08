3 looks estilosos com calças confortáveis

As calças confortáveis são o que faltava para você compor looks estilosos e práticos no dia a dia. Sejam esportivas, de linho ou mais curtas, elas trazem um toque de personalidade sem tirar seu conforto. Confira três propostas para se inspirar a seguir.

Calça capri pode tornar o look mais estiloso

Se depender das fashionistas, a calça capri está de volta! O melhor é que existem modelos confortáveis e elegantes, perfeitos para trazer unicidade ao visual. Combiná-los com blusa elegante, salto slingback e bolsa laranja torna a composição ainda mais poderosa.

Look com colete jeans e calça confortável

Quem nunca considerou usar calça listrada com colete jeans ainda tem tempo de pensar nessa possibilidade! Não apenas porque as peças estão em alta, mas também porque elas tornam um simples look em uma produção cheia de estilo.

Calças esportivas são tendência

Trazer as calças esportivas para produções elegantes não é uma missão impossível. Basta adicionar elementos mais clássicos, como a camisa social, e uma combinação de cores que se complemente.

