Os looks de Meghan Markle e Kate Middleton em 2020

As escolhas fashion de Meghan Markle e Kate Middleton trilharam um caminho descontraído com seus looks em 2020, conforme o isolamento para frear o avanço da pandemia do novo coronavírus se tornava cada vez mais necessário.

Em março, no Commonwealth Day, um dos poucos compromissos que a família real britânica conseguiu participar no começo do ano, as duquesas esbanjaram o tradicional requinte nas produções, que foi se modificando nos meses seguintes.

Kate Middleton participou de mais eventos presenciais do que Meghan, que, junto com o príncipe Harry, abdicou das funções e do cargo de membro sênior da realeza no início do ano.

Middleton apostou nas máscaras com estampas florais, que foram usadas em composições casuais e românticas. A influência foi tanta que, segundo a Lyst, plataforma global de pesquisas de moda, as buscas pelo item de proteção com estampas florais aumentou 185% em menos de 24 horas no Reino Unido.

Já Meghan Markle ficou mais reclusa nesse período, optando por chamadas de vídeo ou entrevistas dentro da própria casa, como a que deu para a ativista e feminista Gloria Steinem abordando temas como política e importância do voto. Na ocasião, a duquesa usou um composição comfy de calça pantalona no tecido linho, t-shirt branca, chapéu de palha e sandálias de couro vegano. Os tons oscilavam em off-white, branco, areia e preto.

Relembre os looks usados pelas duquesas em 2020.

