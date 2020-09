Apegada à estampa floral, Kate Middleton usa vestido de 12 dólares

Sem grandes eventos presenciais, as chamadas de vídeos ganharam protagonismo em todo mundo. Até a grande matriarca da família real britânica, rainha Elizabeth, já participou de encontros virtuais e ainda usa as plataformas para ficar perto dos netos e bisnetos no isolamento.

Mas, desta vez, o destaque ficou por conta do look de Kate Middleton. A duquesa de Cambridge participou de um painel virtual por conta do projeto, em que é curadora, o Hold Still. A iniciativa reúne registros que refletem a vida durante a pandemia. “O projeto de fotografia foi focado em três temas principais – Ajudantes e Heróis, Seu Novo Normal e Atos de Bondade. Uma seleção das 100 imagens finais será exibida em vilas e cidades em todo o Reino Unido no final do ano”, informou o Palácio de Kensington no sábado (29).

Para falar com jurados responsáveis por avaliar as fotos do concurso, Kate apostou em um vestido floral com decote V e detalhes em renda, da Zara. Logo após a duquesa aparecer com a peça, já não havia mais unidades à venda. O valor também foi um belo atrativo, já que o item custa apenas 12,99 dólares.

A estampa floral tem se mostrado umas das escolhas preferidas de Kate, que apareceu com ela em outras ocasiões. Além dos vestidos e blusas, ela levou as flores para as máscaras também. Em agosto, durante uma ação social, a duquesa combinou o item de proteção florido com um vestido branco. Já em uma visita a uma casa de repouso, a escolha foi por uma mistura de estampas florais.