Versátil e barato: inspire-se em Kate Middleton em looks com tênis branco

Se tem algo que Kate Middleton adora usar em diversas ocasiões é o básico tênis branco. A duquesa já apareceu em diversas ocasiões com um par branco simples, provando que o item, versátil e acessível, pode transitar tranquilamente em diversos ambientes.

“Seja combinado a looks casuais ou usado com vestidos delicados, eles garantem conforto para o dia a dia ou um toque irreverente e fashionista à produção”, diz Fabio Ishimoto, editor de moda de CLAUDIA.

Confira algumas ocasiões em que a duquesa usou um par de tênis brancos básicos:

“Peça coringa do armário da mulher moderna, hoje em dia ele é encontrado em diversos modelos e materiais: com plataforma, chunky, esportivo, bordados, com aplicações, de couro, lona, etc. Cabe a cada um adaptar o seu uso, ajustando o tipo de tênis ao visual desejado”, diz Fabio Ishimoto.

Separamos três opções de parece de tênis básicos para usar, parecidos ou inspirados no modelo usado por Kate. Confira também as dicas de moda para combiná-los:

Tênis Colcci Raissa: R$ 209,93 (compre aqui)

“O modelo em couro sintético e todo branco é uma peça chave para se ter no guarda roupa. Discreto, sem etiquetas ou logo muito chamativos, torna-se atemporal e clean, para todas as ocasiões. Combine com vestidos midi, calças jeans ou de sarja e até mesmo com alfaiataria”, diz Fabio Ishimoto. O editor de moda lembra que Ingrid Guimarães foi capa de CLAUDIA em junho de 2019 usando calça de alfaiataria e tênis branco:

Também separamos dois modelos da ANACAPRI:

Tênis Anacapri Eco Daia: 140,98 (compre aqui)

Tênis Anacapri Eco Dune Califo: R$ 169,90 (compre aqui)

“O modelo slip on de couro com recortes traz conforto e tem apelo bastante casual. Opte por usá-lo em situações mais informais, com peças leves e delicadas, sem deixar a elegância de lado”, indica o editor de moda de CLAUDIA.