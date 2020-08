Assim como muitos profissionais, Meghan Markle também usa as plataformas de conversas online para dar continuidade aos seus compromissos e opta por passar boa parte do seu tempo dentro de casa, como já sabemos, medidas importantes e necessárias em tempos de pandemia. Pensando nisso, a duquesa de Sussex escolheu o jardim da sua casa na Califórnia para bater um papo com a ativista e feminista Gloria Steinem sobre política e a importância do voto. Os EUA, em que o voto não é obrigatório, estão às vésperas das eleições presidenciais, que acontecem no dia 3 de novembro.

O clima da conversa estava longe da pompa e dos protocolos engessados da realeza britânica. Ar livre, cachorro passando, móveis de madeira compuseram o tom descontraído na hora de discutir questões quem nem sempre são destacados por artistas e celebridades, como direito das mulheres e racismo.

Meghan também espalhou leveza com a composição do seu look. Chapéu de palha Janessa Leone, camisa branca com decote V, sandálias de couro vegano Stella McCartney e uma calça listrada de linho no modelo pantalona foram suas escolhas. A última peça, que é da marca Annie Bing (180 dólares), pode ser uma boa inspiração para desapegar um pouco do moletom no home office ou vestir algo diferente nos almoços de domingo, por exemplo, mas sem deixar o conforto de lado.

Separamos sete calças inspiradas na de Meghan e que vendem no Brasil para você entrar nesse mood da duquesa.

1 – Calça paperbag listrada – Zara | R$ 259,00 | – (compre aqui)

2 – Calça slim alfaiataria listrada – Amaro| R$ 199,90 | (compre aqui)

3 – Calça jogger com risca de giz – Renner | R$ 99,90 | (compre aqui)

4- Calça de linho listrado e cintura alta – VITryst | R$155,91 | (compre aqui)

5- Calça de Linho listrada com Amarração – Posthaus | R$ 189,99| (compre aqui)

6 -Calça pantalona listrada – Riachuelo | R$ 139,90 | (compre aqui)

7- Calça pantacourt listrada com botões e bolsos off White – C&A| R$ 59,99 | (compre aqui)

