Dicas e looks com coturno para apostar no hit do inverno

Chega o frio e, com ele, aquela vontade de manter os pés quentinhos. Para se proteger do inverno gelado e ainda estar na estica, nada melhor do que os coturnos. Faz tempo que eles ganharam nossos corações pela versatilidade, durabilidade e beleza, mas parece que agora estão por toda a parte! Com vocês, a imagem que esses calçados transmitem e algumas inspirações maravilhosas para incorporá-los ao dia a dia.

Antes disso, que tal uma contextualizada? “Os coturnos são sapatos originais da vestimenta militar, pensados estrategicamente para proteger os pés dos soldados na Segunda Guerra Mundial. Assim como tudo na moda, foram ressignificados e passaram a fazer parte do guarda-roupa dos integrantes das subculturas da década de 1970, como góticos, punks e roqueiros, e, recentemente, ganharam força no mercado popular”, segundo Nabila Rocha, consultora de moda.

Imagem dos coturnos

Pensando em sua história, já dá para imaginar que ele passa uma mensagem de força com uma pegada urbana e utilitária. “Nada impede, no entanto, que o item seja desfrutado por pessoas de diferentes estilos, tendo em vista que, dependendo das peças utilizadas para compor o look, esse peso visual que ele agrega à imagem pode ser suavizado facilmente”, explica ela.

Coturno com bermuda de alfaiataria

Um toque fashionista com uma quebra de expectativa inusitada? Fica fácil com uma combinação tão diferente como esta. “Uma forma incrível, ainda mais para as ousadas, é usar coturno com bermuda de alfaiataria”, indica Nabila. Quem arrasou apostando nesse artifício foi a influenciadora Bianca Andrade. “O coturno com a alfaiataria, no geral, já é bem moderno, né? Mas com a bermuda fica ainda mais legal pela ousadia”, termina.

Coturno com calça jeans

Para quem está namorando um coturno, mas tem medo de estranhar o calçado, a principal dica é começar pelo básico, segundo a consultora. “Se você é do jeans, inicie usando o coturno com a calça jeans, especialmente os modelos mais colados ou com jeans dobrados até a altura do cano da bota”, diz.

Coturno com slip dress

Sair do óbvio com esse sapato não é difícil, mas, de bate e pronto, a consultora acredita principalmente no poder da combinação de coturno com slip dress. “Acho linda a mistura de mensagens. O vestido é fluido, sexy e delicado. Quando o coturno aparece, é como um fator inesperado, trazendo força e quebrando essa ideia quase que frágil que o modelo traz, o que, claramente, inova na produção.”

Coturno com legging

“Se você é do time que ama legging, fica mais tranquilo ainda! Legging e coturno são um match perfeito”, afirma Nabila. Quanto mais próxima da cor do calçado, melhor a combinação em um primeiro momento, já que ele se mescla com a roupa e não fica tão no foco da produção, completa a especialista.

Continua após a publicidade

Inspirações de looks com coturno

–