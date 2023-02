Sarah Jessica Parker e o calçado hit: 5 formas de usar botas com brilho

A segunda temporada de And Just Like That… ainda nem foi lançada e Carrie Bradshaw já conseguiu desbloquear uma nova obsessão fashion. Sarah Jessica Parker foi fotografada nas filmagens da série ao lado de John Corbett (sim, o Aidan Shaw) e a grande reviravolta aqui são as botas com brilho que ela está usando nas fotos. Tanto a personagem quanto a atriz são ícones da moda e se Carrie Bradshaw aprovou um novo sapato, temos que ligar o alerta de tendência.

As botas bordadas com lantejoulas brilhantes são da marca da Parker, a SJP. E como peças brilhantes não são mais itens específicos para certas ocasiões há um tempo, está mais do que autorizado a se render ao brilho no dia a dia. Sarah Jessica Parker não é a única famosa que se encantou pelas botas brilhantes, as atrizes Dascha Polanco, Nathalie Emmanuel, Heart Evangelista e Philippine Leroy-Beaulieu, a Sylvie de Emily em Paris (outra personagem icônica e fashion) também já se apaixonaram sapato.

Temos aqui modelos de botas trabalhadas no brilho e diferentes formas de usar!

Botas com brilho com blazer e saia

Seja para um passeio diurno na meia estação ou para tomar bons drinques, a combinação de bota com brilho prateado e blazer e saia pretos ficou moderna e cheia de estilo – um pouco entre o sensual e elegante.

Bota de paetê com legging e camiseta

E que tal usar com um look mais básico para o dia a dia? Aposte no mix com legging, camiseta e uma terceira peça, que vai te ajudar a ficar confortável se a temperatura cair.

Botas com brilho e slip dress

O slip dress já está entre os favoritos fashion do guarda-roupa, e também vai muito bem com ankle boots com brilho. Vale apostar em cores, como no visual acima, ou ir com o pretinho básico.

Botas com brilho e vestido midi de seda

O vestido midi de seda é uma opção bastante elegante, e a bota com strass surge para acrescentar uma pitada de ousadia e sensualidade. Uma produção que funciona tanto para o dia, quanto para a noite.

Bota de paetê colorida com look todo preto

Seja com uma bota de paetês neutra ou em cores vibrantes, o look todo preto ajuda a destacar o calçado e torna a missão de combinar muito mais fácil – além de deixar o visual versátil.