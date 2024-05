6 dicas para se alimentar bem mesmo com uma rotina corrida

Na correria do dia a dia é muito comum que as pessoas acabem se descuidando da alimentação. Quando bate aquela fome, normalmente a solução é recorrer aos fast foods por não ser possível preparar uma refeição adequada.

Nesse contexto, é importante encontrar alternativas que nos ajudem a facilitar o cotidiano, com planejamento e organização você consegue comer de forma saudável, gostosa e sem complicar a sua rotina.

Pensando nisso, reunimos algumas dicas que podem ser bastante valiosas.

Aposte no cardápio prático: prepare refeições simples, porém saborosas e nutritivas, usando ingredientes frescos e naturais. Priorize verduras, frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras para o preparo de saladas, sanduíches naturais, wraps, crepiocas e omeletes, que são rápidos de preparar e muito saudáveis. Invista em fazer marmitas: elas são uma ótima estratégia para você comer comida caseira, mesmo na rua. Dessa forma, você evita recorrer a alternativas menos nutritivas e mantém o controle sobre os ingredientes que consome. Na hora do preparo, opte por alimentos frescos e naturais. Boas opções são as carnes magras (como frango, peixe e vermelhas como o patinho), grãos integrais, legumes, verduras e frutas, preparados grelhados, cozidos no vapor, assados ou refogados. Recorra ao freezer: caso prefira preparar todas as marmitas em um único dia e congelá-las para o consumo durante a semana – uma boa alternativa para ganhar tempo na correria do dia a dia –, garanta que todos os ingredientes possam ser congelados sem perder a qualidade ou o sabor. Além disso, use recipientes adequados para congelamento e marque a data do preparo, procurando consumir em até 30 dias. Atenção aos lanches: seja na bolsa ou na gaveta do escritório, vale deixar snacks saudáveis sempre à mão. Frutas secas e oleaginosas são excelentes opções. Caso tenha frigobar ou geladeira no escritório, frutas e iogurtes também vão bem. Organize suas refeições com antecedência: aproveite os fins de semana para planejar e preparar as refeições, e adiante o que for possível. Uma boa ideia é deixar alguns alimentos pré-prontos para serem utilizados posteriormente. Você pode, por exemplo, deixar frutas, legumes e verduras já higienizados, e cozinhar, desfiar e congelar o frango, em pequenas porções, para usar no preparo de sanduíches, tapiocas ou saladas. Abasteça a geladeira com alimentos frescos e saudáveis: dessa forma você sempre terá opções nutritivas e vai evitar as “escapadas” na hora que a fome bater. E nessa missão você conta com a Shopper Fresh, que entrega hortifrútis, laticínios e carnes de excelente qualidade na sua casa. É só comprar através do site ou aplicativo da Shopper e escolher se quer receber suas compras semanalmente ou a cada duas semanas.

E para comemorar os três anos da Shopper Fresh, durante o mês de maio a loja oferecerá produtos com até 30% de desconto e brindes para os clientes.

