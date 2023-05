Roube o look: 3 visuais com botas para a temporada

Bateu um friozinho por aí? Seja para entrar na moda ‒ com aquela ajudinha do modelo western ‒, ou apenas manter os pés quentinhos, as botas são uma excelente opção quando há quedas de temperatura. Nós, que vivemos neste país tropical e não somos bobas nem nada, aproveitamos qualquer dia mais gelado para usar esse calçado. Se você é dessas, confira 3 inspirações e onde comprar cada peça no roube o look da semana.

Tudo, menos básica!

Pode até parecer entediante um look composto por saia midi preta e camiseta branca, mas depois desse visual vai ser difícil dizer que é chato ser básica. Com aquela bota Chelsea, que remonta ao período vitoriano, feita de tecido brilhoso, um óculos e uma bolsa, você vai fazer história.

Puro estilo

Continua após a publicidade

A bota branca é versátil e conversa com os mais diversos estilos: criativo, romântico e até elegante. Para aquela produção maravilhosa, basta unir elementos que se complementam, como uma saia estampada e uma regata lisa.

Com a queridinha deste ano, a bota cowboy/western

O combo short de couro e camisa social branca ganhou novo fôlego: agora é a vez de aparecer com a bota western, tendência que saiu diretamente do mundo country para o street style e está cada vez mais presente nas produções dos fashionistas.