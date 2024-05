Dia das Mães: como escolher ou montar um arranjo de flores

Simbolizando a beleza da maternidade em um gesto de carinho e amor, um arranjo de flores é um presente capaz de transmitir sentimentos e significados únicos neste Dia das Mães. Além de enfeitar a casa e trazer aquela sensação de alegria, a verdade é que as espécies também são carregadas de significados. Aqui, você aprende mais sobre eles para escolher ou montar um!

Para Francine Arruda, florista e empreendedora especialista em arranjos florais, essa data pode ser a oportunidade perfeita para quem procura atribuir um presente único para sua figura materna.

Com opções que podem incluir desde flores únicas com significados especiais, até mesmo arranjos de longa duração para um presente ainda mais especial, o que dita é a sua imaginação e bom gosto – e alguns truques básicos, claro.

Os significados das flores

Segundo Francine, presentear alguém com flores pode indicar simbologias que agregam ainda mais em celebrações. Ela explica que algumas espécies possuem significados próprios, com dedicatórias únicas que poderão transmitir mensagens e energias mais específicas para quem irá receber o arranjo.

“As rosas vermelhas, por exemplo, representam o amor apaixonado, desejo e romance, que tradicionalmente é associado à declarações de Dia dos Namorados. Já os girassois simbolizam a alegria, vitalidade e prosperidade, e são uma ótima escolha para celebrar amizades e coleguismos”, exemplifica.

“As espécies mais procuradas no Dia das Mães certamente são os lírios, as rosas, as peônias, tulipas e até mesmo as orquídeas artificiais de alta qualidade. Os lírios, por exemplo, oferecem uma elegância duradoura, simbolizando a pureza e renovação do lar. Já as peônias adicionam um toque de delicadeza e sofisticação ao arranjo, perfeito para quem gosta de expandir esses sentimentos pela residência. E, por fim as tulipas, principalmente as que possuem cores vibrantes, exaltam a alegria e a felicidade”, conta a florista.

Quais flores evitar no arranjo?

Assim como existem flores ideais para presentes em datas comemorativas, como o Dia das Mães, existem também opções que podem trazer significados desconexos com a ocasião.

“Para a de Dia das Mães, é importante evitar flores que possam transmitir mensagens negativas ou que estão associadas a ocasiões de tristeza. O lírio roxo ou preto e o crisântemo branco, por exemplo, são flores tradicionalmente usadas em ocasiões de luto e devem ser evitadas como presentes”, explica a florista.

Combinações de flores para o seu arranjo

Para montar um arranjo que seja a cara da sua mãe, Francine explica que algumas combinações são infalíveis para atribuir elegância, sofisticação e carinho. Mas não é só o significado que dita a escolha, certo? Também é preciso considerar o vaso certo.

“Vasos altos com bocas largas ornam perfeitamente com magnólias grandes e hortênsias menores, especialmente as de cores brancas, pois irão contrastar com as folhas, que possuem tons fortes. Essa combinação pode significar contraste, e transmite gratidão pela presença constante e pelo apoio incondicional da mãe, além de expressar a beleza e energizar a conexão familiar”, indica Francine.

Já em uma segunda combinação, ela indica que apostar em clássicos pode ser uma boa pedida para mães que amam visuais tradicionais e românticos.

“Vasos redondos indicam o tradicional – aqueles semelhantes à peças de aquário, em cerâmica ou vidro – e podem ser facilmente combinados com rosas pequenas com botões, hortênsias médias e tulipas sobressaindo ao redor. Nesta combinação, usar tons de rosa claro pode significar sentimentos de afeto e cuidado”, diz.

Como montar o seu arranjo floral

Se você procura montar seu prórpio arranjo de flores para presentar, Francine revela que alguns itens são indispensáveis para realizar essa montagem no conforto de casa. Para isso você vai precisar de:

Itens para montagem de arranjo

Vaso;

Argila;

Papel pardo ou plástico bolha;

Alicate para cortar as hastes;

Flores de sua escolha;

Folhas verdes ou musgos (opcional).

“Comece escolhendo suas flores e folhagens verdes. Você pode escolher 2 ou mais espécies de flores e cores para deixar o arranjo mais criativo. Se você tiver dúvidas sobre quais cores combinar, vá direto para o básico e certeiro: tom sobre tom. Exemplo: rosa claro com rosa escuro e tons de bege. Faça uma simulação antes para saber exatamente as posições desejadas antes de colocá-las no vaso”, exemplifica.

Coloque a argila no vaso e, se necessário, coloque o papel pardo ou plástico bolha ao redor do recipiente para ela não ficar solta. Crie uma estrutura básica e comece adicionando as folhagens verdes para fazer a altura, criando uma estrutura única no vaso.

Em seguida, distribua as flores de maneira equilibrada, sem deixar elas apertadas, variando também suas alturas e posições para criar o movimento desconstruído. Finalize com musgos para tampar a base de argila.

Ajuste conforme necessário para garantir que fiquem no lugar e que o arranjo esteja equilibrado. Se desejar, adicione detalhes decorativos adicionais, como fitas, pedras, casca de árvore ou elementos temáticos para complementar o arranjo.

Presentear sua mãe neste Dia das Mães nunca foi tão fácil!

