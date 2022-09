7 looks com coturno para se apaixonar pela bota da vez

O tempo fechou e pronto, tiramos nossas botas do armário. Eficazes contra chuva, frio e, de quebra, curingas para um look estiloso. O coturno é um dos modelos mais versáteis de calçados, e o seu uso não está restrito aos dias de temperatura mais baixa. Com roupas leves o sapato fica ainda mais legal.

Os tradicionais coturnos estão associados ao vestuário militar, tanto que são conhecidos também como combat boots, botas de combate na tradução para o português. Sua origem está ligada aos combates da Roma Antiga, já que os soldados do Império Romano usavam uma sandália de tiras, chamada de cáliga, que serviu de base para o modelo que conhecemos hoje.

Os militares usam o coturno até hoje, mas não só eles. O calçado veio de um contexto específico para se tornar um dos queridinhos também do mundo da moda. Com isso em pauta, trouxemos inspirações dessa bota para qualquer estação do ano.

Vamos aos looks com coturno?

Vestido, blazer e coturno

Tanto para um clima frio, quanto para um dia quente, o coturno vai bem demais com vestidos. Ele cria um contraste de uma peça mais pesada com outra que é associada à leveza.

Coturno com o romantismo do floral

Coturno com vestido florido e meias, que deram um charme a mais para a produção. O ar delicado da estampa floral é quebrado pela bota, dando outra cara para o look. Pode apostar sem medo.

Coturno com saia midi

As saias midi, que também são bem versáteis no mundo da moda, conseguem ficar ainda mais estilosas acompanhadas de um coturno. Estampadas, fluidas ou retas, quase todos os modelos seguram a bota.

E com as saias curtas?

As minissaias são ainda mais fáceis de combinar com o coturno. Com meia-calça, te protege dos dias frios e ainda deixa o visual com aquele ar mais arrumadinho.

Camisetão + coturno

Usar camiseta como vestido é uma ótima forma de dar uma modernizada na hora de se vestir. O visual já tem uma pegada mais rocker, funcionando muito bem com coturno.

E, claro, com jeans

Mostramos exemplos com vestidos e saias, só que não tinha como deixar de fora o jeans. Sem dúvida, a maior peça curinga que temos no armário. E não pense que o coturno pede por calças justas, ele fica ainda mais bonito quando dobramos a barra daquele jeans mais larguinho.

Com shorts biker e top

Vai com vestido, saia, calça e shorts. Mas, especificamente, com o biker, neste caso. Na foto, vemos uma produção com top, shorts biker, jaqueta de couro e o coturno. Poderosíssima. O mesmo funciona com modelos em jeans e sarja.