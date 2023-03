Meghan Markle ama calças skinny, podemos provar e te inspirar a usar!

Meghan Markle usou, recentemente, a calça que toda uma geração torce pelo saudoso retorno. Sim, estamos falando dela, a calça skinny. Markle voltou para os Estados Unidos e tem usado roupas mais livres, diferente do que precisava vestir como membro da Família Real, no Reino Unido. A Duquesa de Sussex tem um estilo elegante e clássico, e seu look mais atual só reafirma isso.

Ela apareceu no clube San Vicente Bungalows, em Los Angeles, ao lado do marido, o príncipe Harry, com uma calça preta skinny de couro vegano da Veronica Beard, scarpins da mesma cor, da Dior, e um casaco bege da Carolina Herrera. Essa escolha remete às produções que ela usava quando estava namorando Harry, e a skinny é basicamente um item essencial de seu guarda-roupa. Meghan Markle traz uma união do sofisticado com o conforto.

É possível usar a Duquesa de Sussex para mostrar formas de usar este tipo de calça, de acordo com o estilo dela, claro. Pensando que a skinny pode estar ensaiando o retorno, temos aqui 5 looks da Meghan Markle usando a peça. Vamos lá!

Megan Markle com calça skinny e blazer oversized

Meghan Markle consegue exalar elegância com quase todo tipo de roupa. Durante uma viagem à Austrália, ela compareceu a um evento com um visual monocromático, com um blazer branco listrado, uma blusa de gola e calça skinny preta. Para completar, um scarpin deneuve pump. Chiquérrima. Esse visual ficou tão impecável, que ela usou outras vezes, trocando as cores e o calçado.

Básico elegante para o inverno

O look recente da Duquesa é uma versão ainda mais chique do que ela usava no passado. Na foto acima, temos o mesmo tipo de calça, um casaco de lã (que, inclusive, tem um detalhe muito semelhante ao de Carolina Herrera) e, no lugar dos saltos, temos botas.

Chique e confortável

Meghan Markle não deixou seu par de calças skinny de fora nem durante a gravidez. Neste período, ela apareceu com roupas confortáveis, menos justas, mas o jeans não saiu do seu armário. Sempre balanceando os casacos com a calça, criando looks chiques e práticos.

Lookinho despojado

Em grande parte das fotos, Meghan aparece com seu tapete de ioga e calça skinny. O que podemos fazer? Apenas adorar o ícone. Sabemos que é aí que mora o conforto, nada consegue ser mais despojado que uma skinny e tênis esportivos.

Vai com todo tipo de sapato

A Duquesa também sugere uma opção de calçados para combinar com este modelo de calça. Salto alto, bota, sapatilhas, alpargatas e rasteirinhas. Meghan é também fã de camisas brancas. O combo: skinny, camisa branca e diferentes sapatos é o que ela mais usa no cotidiano.