As nail arts mais incríveis das semanas de moda internacionais

A temporada de desfiles internacionais está quase chegando ao fim, e, apesar de todos os olhares estarem voltados aos looks, um detalhe menor – mas não menos importante – deu o que falar: as unhas! Para quem gosta de inovar, reunimos as melhores nail arts das semanas de moda, do estilo rendado de PatBo ao brilho moderno da ADEAM.

Nail arts das semanas de moda internacionais

A nail art de renda de PatBo

PatBo trouxe unhas pintadas em um perolado quase metalizado, coberto por um padrão que imita as rendas brasileiras. Abaixo, você confere um pouco do processo de criação das unhas decoradas:

Linhas minimalistas

Jason Wu trouxe unhas cobertas apenas por base e linhas e pontos finos, uma nail art minimalista, mas ainda assim moderna.

Pontas metalizadas e com toque 3D

Prabal Gurung apostou em unhas stiletto com as pontas metalizadas, em prata ou dourado, com um detalhe em 3D – combinando três grandes tendências atuais.

Joias para as unhas

Naomi Yasuda deixou de lado o minimalismo e trouxe unhas adornadas com joias, lembrando broches florais.

Unhas degradê modernas

Ahluwalia apostou em um degradê moderno, com misturas de azul ou laranja. O formato escolhido também foi o stiletto longuíssimo, mostrando que as clássicas quadradinhas deixaram os holofotes.

Pontas de vidro

DION LEE trouxe unhas com pontas arredondadas de vidro, deixando a transparência ainda mais moderna e sofisticada. Apesar do nome “glass nails” (unhas de vidro), a ponta é criada em uma espécie de fibra.

Francesinhas verdes

Bronx & Banco, inspirada pelas paisagens da Indonésia, trouxeram nail arts em verde, intercalando francesinhas com esmaltação tradicional.

Unhas decoradas com brilho e estrelas

A ADEAM trouxe uma nail art delicada, com base, pontas com brilho dourado e estrelas delicadas. Simples, mas bonito.

E você, gostou das nail arts das passarelas internacionais?