Como usar lenço? Maneiras fashionistas de apostar no item

Os lenços são a tendência da vez para este inverno! Quentinhos e descolados, eles são ótimas opções para quem busca elevar a elegância e o estilo dos looks com amarrações e combinações inusitadas.

Seja no pescoço, cabeça ou até em penteados no cabelo, esse queridinho do guarda-roupa vintage dá conta do recado quando o assunto é personalidade em acessórios.

Entre nesta tendência você também e descubra nesta lista 4 amarrações inusitadas usando o lenço para combinar e arrasar em looks nesta estação. Veja só:

Como usar lenço no pescoço

Uma coisa é certa: os lenços e echarpes são utilizados no pescoço há muito tempo. Há indícios do uso deste item de moda desde o século 16, mas foi somente a partir do século 19 que ele dominou o guarda-roupa feminino, atribuindo delicadeza, sofisticação e elegância aos looks da época.

Neste ano, os lenços no pescoço ganharam um verdadeiro upgrade no quesito estilização e podem ser encontrados em amarrações mais descoladas, sem a necessidade de estarem estruturados ou bem amarrados.

Confira só este tutorial super prático de como amarrar lenço no pescoço de um jeito mais elegante.

Com esta amarração mais descolada, seus looks de trabalho ou combinações mais casuais, como jeans e t-shirts, vestidos e blazers, ganham um toque final digno de styling profissional.

Ah, e não se esqueça de escolher um lenço adequado para o seu look. Caso invista em combinações mais neutras, os lenços com padronagens e estampas vintages poderão ser uma ótimas opções.

Já para os looks coloridos e com estampas diversas, os acessórios em tons neutros poderão ornar sem complicações.

Penteados com lenço, um match perfeito

Assim como as amarrações e estilizações de lenços no pescoço são tendências atemporais no universo da moda, o mesmo pode ser dito sobre os penteados usando lenços no cabelo.

Para as cacheadas de plantão, estas opções de amarrações são grandes alternativas para o chamado day-after , ou para quem não perde a oportunidade de reafirmar sua identidade com a beleza e ancestralidade dos turbantes.



Veja só como é fácil driblar o day-after e, ainda sim, permanecer linda usando penteados com lenços neste tutorial:

Quer facilitar ainda mais o processo de criação do penteado? Tenha em mãos uma escova, borrifador com água ou umidificador de cachos, amarradores de cabelo ou grampos e uma pomada modeladora para firmar bem os fios no lugar.

Agora é só deixar a criatividade rolar solta, mesclando suas madeixas e a beleza dos lenços!

Amarrações de lenços + boné

Você certamente se deparou com as amarrações de lenços e bonés nesses últimos meses, não é mesmo? Pois saiba que essa combinação pode ser mais fácil de reproduzir do que você imagina.

Inspirada no universo do hip-hop clássico dos anos 1990, a combinação de lenço com boné é perfeita para quer quer um look mais ousado.

A seguir, você confere uma maneira mais prática de usar:

Achou a ideia de usar o boné ousada demais? Que tal apostar apenas em amarrações na cabeça? Assim você poderá combinar essa tendência com outras opções de acessórios, como maxi brincos, maxi colares ou óculos escuros em formatos inusitados.

Lenço e colar, por que não?

Esqueça essa história de que acessórios devem ser usados de maneira cautelosa e sem exageros! Eis aqui uma exceção para lá de estilosa usando o combo entre dois acessórios únicos: os lenços e os colares.

Antes de iniciar a combinação entre os dois itens, selecione as opções de acessórios que irão ornar com o look escolhido para a ocasião e lembre-se: nem todo básico funciona.

Acompanhe esse tutorial e veja como realizar um styling usando os lenços e colares:

Além de colares, pingentes e correntes, os broches poderão ser ótimas opções para aderir. O importante é não ter medo de combinar texturas e estampas e deixar que a criatividade seja sua melhor peça.

