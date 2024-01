“Meninas Malvadas: o Musical”: nova versão do clássico adolescente

Meninas Malvadas estreou nos cinemas em 2004, mudou o formato e o alcance dos filmes adolescentes – e, ao longo dos anos, ganhou o status de cult. O filme original, escrito por Tina Fey e dirigido por Mark Waters, foi inspirado no livro “Queen Bees and Wannabes” (ou, em português: Meninas malvadas: Como ajudar sua filha a lidar com panelinhas, fofocas, namorados e novas realidades do mundo das garotas), de Rosalind Wiseman, e aborda o comportamento de grupos de meninas no ensino médio.

Eis que, 20 anos depois, temos o lançamento de Meninas Malvadas: O Musical (Paramount), a adaptação cinematográfica da obra da Broadway, inspirado no filme original. O musical faz uma releitura da história de Cady (Avantika Vandanapu, no papel que ficou eternizado por Lindsay Lohan), uma garota que passa por dificuldades ao tentar se adaptar a um High School norte-americano depois de passar anos sendo educada em casa.

O filme de 2024 faz evidentemente parte de uma nova geração. União feminina e diversidade viram peças centrais da história, e o elenco é muito mais inclusivo do que na versão original. Com o comando criativo de Tina Fey, que também atua no longa, Meninas Malvadas: O Musical é protagonizado por Reneé Rapp (conhecida por A Vida Sexual das Universitárias e por ter vivido Regina George na versão da Broadway), Avantika Vandanapu (De Volta ao Baile), Jon Hamm (Mad Men) e Tim Meadows como o diretor da escola, que fez o mesmo papel no filme de 2004.

Meninas Malvadas: O Musical chega aos cinemas em 11 de janeiro.

