As peças básicas que todo mundo precisa ter no guarda-roupa

Não há como negar: existem algumas roupas essenciais, que podemos considerar, inclusive, clássicos do guarda-roupa. Chamadas de peças curingas, elas vão bem em qualquer produção, nas mais variadas estações, e se mostram versáteis em todas as ocasiões. Sim! Elas deixam nosso planejamento mais fácil e nos guiam para saber exatamente o que está faltando no armário na hora de adquirir novos itens – além de facilitar, e muito, a combinação de looks. Da calça jeans até a camisa, hoje separamos as peças básicas que todo mundo deveria ter.

Antes de mais nada, é preciso ter autoconhecimento para reconhecer seu estilo pessoal e não ficar preso às mesmas combinações de sempre, segundo Brena Avelar, consultora de estilo. “A verdade é que a peça que nunca vai sair de moda é aquela peça que faz sentido para você”, diz ela. Entretanto, podemos listar, sem criar regras, a base para o seu estilo. Antes de falar dos itens, é importante dizer que as cores universais, segundo a especialista, são os azul, branco e cinza, por isso servem de coloração para estas peças.

Camisa branca: a peça básica que você tem que ter

A infinidade de formas que você consegue usar a camisa branca é o que faz dela uma opção incrível para os mais diversos estilos. Seja amarrada, para dentro, como terceira peça ou qualquer outra variação, ela funciona muito bem.

Blusas em cores neutras

Ter disponível camisetas, tops, regatas ou qualquer outro modelo, dos mais variados decotes e em cores neutras (que são fáceis de combinar), é um truque excelente para começar a expressar seu estilo. Aliás, atenção à escolha, pois o que vai comunicar seu estilo é a modelagem.

Calça jeans básica

Não é segredo que a calça jeans, seja pantalona, wide leg ou qualquer outra modelagem de lavagem homogênea vai com tudo. Escolha uma que te caia bem, e lembre-se de que, quanto menos detalhes e informações, mais fácil de usar em ambientes diversos.

Blazers ou jaquetas

Além das duas peças alcançarem do estilo mais elegante até o mais ousado e criativo, elas dão a cara de uma produção mais elaborada. O importante é que você consiga comunicar seu estilo através delas. Escolha um bom corte, e prefira cores que harmonizem com a maior parte do seu guarda-roupa.

Calça de alfaiataria

Além da durabilidade, elas funcionam para trabalhar, sair e ir a eventos. Também possibilitam a construção de looks que vão do sofisticado ao casual. Escolha uma calça de alfaiataria com bom corte e tecido.

Short básico

Apostar em lavagens homogêneas ou nas cores preto e branco na hora de escolher seu short faz total diferença: ele cabe em diversas situações, como idas ao parque, dates e praia. Lembre-se também de ficar atenta ao comprimento, já que os muito curtos não transitam tão bem entre ambientes, temperaturas e ocasiões.

Vestido preto

Existem roupas que combinam com as mais distintas ocasiões, e uma delas é o vestido preto. O ideal é que ele seja básico e que você varie os itens que vão com ele.

E os calçados?

Tênis, mocassins e saltos nas cores neutras são ótimas escolhas, a decisão de qual deles comprar na hora de renovar seu guarda-roupa depende do que você mais precisa e quer.