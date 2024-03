6 dicas para estender a vida útil do seu jeans

Você sabia que com alguns cuidados simples é possível estender a vida útil do seu jeans? Quando bem lavadas e armazenadas, aliás, peças do material podem durar quase que uma vida inteira! Para fazer as suas renderem (o que ajuda, inclusive, na sustentabilidade), Damylla Damiani, consultora de estilo da Damyller, te conta o que fazer.

Como lavar jeans

Ao comprar uma peça feita em denim, há sempre uma instrução de lavagem na embalagem ou etiqueta, já que cada tipo de jeans pede diferentes atenções na hora de lavar.

“Minha principal dica é sempre utilizar água fria ou morna ao invés de água quente, para evitar o encolhimento e o desbotamento excessivo. O produto adequado também é importante, como detergentes suaves e específicos para roupas escuras para preservar a cor do jeans, evitando o uso de alvejantes agressivos que possam danificar o tecido e desbotar a cor”, indica.

Outra medida que precisamos prestar atenção é o momento certo de lavar: muitas pessoas usam apenas uma vez e já colocam na máquina – fator que acaba afetando o tecido. Optar por lavagens menos frequentes, segundo a especialista, pode preservar a cor e a estrutura do tecido, além de ajudar o meio ambiente.

Como secar jeans

Por se tratar de um material resistente, muitas pessoas pensam que o jeans não precisa de cuidados na hora de secar, mas estão enganadas!

“Dê preferência por secagem ao ar livre ou em uma secadora, porém com a temperatura baixa para evitar encolhimento e deformações. Evite também a exposição direta ao sol para prevenir o desbotamento da cor e fique atento as orientações descritas na etiqueta da peça.”

Continua após a publicidade

Cuidado com jeans especiais

Jeans especiais, como os que têm aplicações de pedrarias, tachinhas e termocolantes, também precisam de certa atenção para que não percam estes detalhes.

Uma maneira de protegê-los durante a lavagem é virando-os do avesso. “Em determinados casos, como acessórios em metal ou franjas em cristal, esses aviamentos podem ser removidos para que a peça seja lavada. Quando não for possível, ela deve ser acompanhada de embalagens específicas para serem depositadas na máquina ou então ser lavada à mão”, aconselha.

Como remover manchas de jeans

Por se tratar de uma peça básica, estilosa e curinga, o jeans corre mais riscos de ser danificado com o uso extremo. Manchas de café, tinta ou graxa podem ser comuns, mas há soluções!

Antes de lavar a peça inteira, faça um teste em uma área discreta do tecido e utilize produtos suaves. Outro ponto importante é agir rapidamente para evitar que as manchas se fixem no tecido.

Continua após a publicidade

Tira manchas em espuma são possibilidades interessantes, assim como a limpeza com bicarbonato de sódio (ótimo para café e manchas amareladas antigas), e álcool (para canetas)

Como guardar o seu jeans

Seu jeans queridinho merece atenção! “Dobre corretamente para evitar rugas permanentes e marcas, além de pendurar em cabides adequados (daqueles estofados) para evitar deformações na cintura e nas pernas. O local de armazenamento deve ser fresco e arejado, longe da umidade e da luz solar direta”, revela.

Pequenos reparos são necessários com aquele seu jeans velhinho, que te acompanhada por toda a vida. Costure rasgos antes que não dê mais para usar e substitua botões para prolongar a vida útil do jeans. “Embora possa exigir um investimento inicial maior, jeans de qualidade tendem a durar mais tempo e proporcionar melhor conforto e estilo”, completa.

Customize o seu jeans

Nada melhor do que dar vida nova ao jeans do que customizá-lo, então não tenha medo e solte a criatividade! “Quando o seu jeans tiver há anos contigo e já apresentar algumas danificações, você poderá colocar em prática a sua criatividade e customizá-lo. A ideia é fazer remendos decorativos para adicionar personalidade aos jeans desgastados, aplicações de acessórios decorativos como pedrarias ou tachas, ou até mesmo realizar tingimentos. Uma dica é observar as tendências e colocar em prática na custom do seu jeans. Use e abuse da criatividade e tenha uma peça especial para sempre!”