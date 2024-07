Looks elegantes com animal print para se jogar

A estampa animal está de volta – aliás, mais correto seria dizer que ela nunca saiu! Clássica no guarda-roupa, a padronagem tem um toque sexy e ousado, mas também não deixa de ser opção para quem gosta de ares sofisticados. Aqui, reunimos inspirações de looks elegantes com animal print para usar e abusar em qualquer estação.

Animal print de cobra com vestido colorido

Mesmo já sendo ousada, a estampa animal de cobra pode ser combinada com cores vibrantes, como no exemplo acima. O look, mesmo moderno, ganha sofisticação pelo comprimento midi do vestido, materiais nobres e o scarpin preto de salto baixo.

Bota com animal print de onça

Quer apenas um toque ousado para quebrar a seriedade do look? Vale apostar nos calçados com animal print! Na combinação acima, o clássico trench coat bege caiu perfeitamente com a ankle boot de onça.

Sobretudo de animal print

E que tal combinar a estampa de onça com outro clássico? O blazer alongado de listras na mesma paleta que do animal print criou um look elegante, mas ainda com um toque criativo.

Slip dress de estampa animal

E que tal apostar no animal print de onça da cabeça aos pés? Lupita Nyong’o combinou o slip dress com rendas pretas com um scarpin da mesma estampa – e o resultado foi lindo!

Vestido midi com animal print de zebra

Nem só de onças se faz o animal print! Pelas cores sóbrias, a estampa de zebra é a opção ideal para quem quer embarcar na tendência, mas ainda não tem o costume. Combine com scarpin claro (no caso da imagem acima, prateado!) e sua bolsa favorita.

E você, vai embarcar na trend da estampa animal neste inverno?

