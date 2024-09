5 modelos de cortinas e persianas para proteger a sua casa do calor

A cortina certa pode salvar a sua casa do calor extremo. Além de adicionar beleza ao ambiente, as peças podem evitar a entrada dos raios solares e das massas de ar quente. Seja na horizontal ou vertical, com pouco ou muito tecido, em cores variadas cores, a cortina ou persiana certa se torna uma peça essencial para enfrentar a crise climática.

A seguir, você confere modelos de cortinas e persianas que vão combinar com a sua residência e te proteger da onda calor. Confira!

Cortina Blackout

Feitas com tecidos resistentes e muitas vezes com revestimento opaco, elas são capazes de bloquear quase toda a luz solar. Essa é a escolha perfeita para quem preza pela privacidade e uma barreira eficaz contra o calor. Ideal para quartos.

Persiana Rolo

Com proteção solar, a persiana rolo é minimalista e acrescenta leveza ao ambiente. Você pode tanto esticá-la para contemplar a vista do lado de fora, ou então, abaixá-la para ter um cômodo com privacidade. Aliás, existem vários tecidos que podem se encaixar com cada necessidade.

Persiana romana

Formada por gomos largos e horizontais, que são manuseáveis tanto para cima quanto para baixo, a persiana romana pode ser usada para controlar a intensidade da luz solar que incide no ambiente. O mercado conta com inúmeros modelos, com opções assertivas e elegantes para cada ambiente.

Cortina de Vidro

Para terraços e varandas, a cortina de vidro é uma opção que garante conforto e segurança. São fáceis de limpar e garantem um isolamento acústico e térmico, protegendo contra os raios solares.

Persiana Double Vision

A persiana double vision possui dois painéis com tiras entrelaçadas de tecido e tela. Há a possibilidade de exibir apenas as tiras em tecido mais opacas, ou então, as telas transparentes. Tudo vai depender de quanta luminosidade e privacidade você precisará no ambiente.

