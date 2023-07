Casa de Criadores #52: Volumes e metalizado encerram os desfiles

A Casa de Criadores chegou ao fim no domingo (16). Desde quarta-feira (12) o evento, dedicado à moda autoral brasileira e plataforma de novos talentos, tomou conta do Centro Cultural São Paulo. No final de semana, tivemos as estreias de Guilherme Valente, Sherida, Lara e Jacobina. Além dos desfiles de Pedra, Studio AH, Jorge Feitosa, Rober Dognani, Xyboia, Filipe Freire, Leandro Castro, Vivão, Projeto Mottainai, Ellias Kalleb, Grupo Cria, Guma Joana x Yhra e Jal Vieira.

Abaixo, um resumo com as tendências que notamos ao longo do dias e, principalmente, nos passarelas do final de semana.

Mangas bufantes

Os anos 1980 estiveram de volta em grande parte das coleções da Casa de Criadores. As mangas e calças bufantes, no estilo MC Hammer, apareceram no desfile do estreante Guilherme Valente, que trouxe muitíssimas referências oitentistas. Ele não foi o único: a Xyboia, Couto e Felipe Caprestano também navegaram por essa estética, também com mangas bufantes.

Metalizado

Conversando com o item anterior, a Xyboia pega outra inspiração dos anos 1980, os itens metalizados. Jaquetas amplas com tecidos reutilizados dominaram a passarela, resgatando o conceito de transmutação têxtil visto em outras coleções.

Volumes

Peças com volumes foram outra tendência recorrente, com calças, blusas, vestidos e corsets, em diferentes modelagens. Guilherme Valente, Pedra, Xyboia, Jal Vieira, Ellias Kaleb e mais trabalharam a estética.

Latte Makeup

Latte Makeup, a tendência de maquiagem praiana, saiu do TikTok para atravessar as passarelas da Casa de Criadores. Com tons de marrom e um olho bem marcado, esse estilo traz um bronzeado elegante, em uma estética minimalista com acabamento natural.

Maxibrincos

No último dia da Casa de Criadores, os brincos em tamanhos maiores ocuparam espaço nas orelhas dos modelos. A tendência foi observada anteriormente na Semana de Alta-Costura de Paris, especialmente no desfile da Valentino, o que pode significar que esse modelo vem para brilhar nas próximas temporadas.