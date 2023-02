6 indícios do retorno dos anos 1980 ao mundo da moda

Este ano, a década de 1980 é que deve reinar! Já tínhamos visto alguns indícios disso em 2022 e a semana de Alta-Costura de Paris 2023 só comprovou as suspeitas. Os padrões geométricos, roupas oversized, muito brilho, tons metálicos e cores tridimensionais apareceram dentro e fora das passarelas.

Considerando que a moda é cíclica no período de 20 anos, está na hora mesmo desse retorno – sendo o segundo ciclo da década de 1980, pois passaram 4 décadas. Ou seja, tudo que voltou dos anos 2000 com influências oitentistas segue em alta e isso deve ficar ainda mais forte. Entre as referências, vemos a estética futurista dominando e também homenagem a grandes artistas, como David Bowie e Grace Jones.

Confira abaixo 7 provas de que os anos 1980 estão de volta:

1980, mas com pegada futurista

O filme Blade Runner, lançado em 1982, é ambientado em 2019, e completou exatos 40 anos em 2022. Temos fortes inspirações dessa estética em produções futuristas no street style da semana Alta-Costura de Paris 2023. O blazer acinturado, os óculos e o brinco contemplam uma vibe bem Blade Runner.

Toucas e ombreiras, numa pegada bem Grace Jones

E as passarelas mostram o mesmo. Os desfiles de Zuhair Murad, Alexis Mabille e Jean Paul Gaultier trouxeram tecidos fluidos, com muito movimento, em contraponto aos metálicos e estruturados. Essas grifes fizeram uma clara homenagem ao estilo de Grace Jones, modelo, cantora e atriz jamaicana, ícone dos anos 1980.

Um toque de David Bowie

David Bowie não foi só um acontecimento no mundo da música. Nos anos 1970 e 1980, observamos suas maiores transformações, especialmente no estilo. Neste período de 10 anos, ele lançou 12 álbuns que mudaram a história da música e da moda (ele continuou fazendo isso até o fim da carreira). A estética de Aladdin Sane, o da maquiagem de raio, é um fenômeno até hoje. Em 1980, Scary Monsters (and Super Creeps) também entregou muito no quesito fashion – e temos referências ao artista nos desfiles da grife Alexis Mabille. As estampas, pedrarias, brilho e também nos makes.

Tecidos estruturados e acinturados

O shape das ombreiras vem forte. Os vestidos estão ainda mais acinturados e é notável que há uma leveza na modelagem, apesar de toda a estrutura do decote e do ombro.

Tons metálicos

Os tecidos metálicos se unem às roupas oversized, trazendo uma moda criativa e divertida. Calças, jaquetas e acessórios metalizados são a cara dos anos 1980. Pode investir sem medo.

Blazer ainda mais oversized

O seu blazer oversized está com tudo! Se vier com ombreiras então, ponto extra. Como citamos acima, o shape das peças está completamente carregado de estrutura. Diferente dos vestidos, a alfaiataria vem em tecidos mais encorpados.