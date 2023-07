Casa de Criadores: flores, sombra branca e mais trends do 2º dia

A Casa de Criadores pousou no Centro Cultural de São Paulo (CCSP) na última quarta-feira (12) para fomentar a moda brasileira. Teatro e biblioteca se transformaram em passarelas, corredores do espaço deram vida a salas de aula e divisas separaram o trabalho de artistas no centro do local. Depois de um primeiro dia recheado de talentos, chegou a vez de mais 8 desfiles.

Da Silva Santos Neves, Alexei e Dellum e X-Brand deram start no evento com uma moda provocante. Estúdio Cena e Vittor Sinistra, depois, coloriram o CCSP. Por fim, Cozonosan, Sillas Figueira e Woolmay Mayden fecharam a programação brilhantemente.

Agora, fique com as tendências:

Flores

Se depender da Casa de Criadores, as flores vão aparecer em estampas, sapatos e até acessórios de cabelo. Esse movimento, inclusive, foi observado na Semana de Alta-Costura de Paris, com Armani Privé, Elie Saab, Chanel e Giambattista Valli apostando no item em suas criações, o que só prova a força das flores nas próximas temporadas.

Estúdio Cena elegeu rosas vermelhas para uma capa. Alexei, por outro lado, trouxe a figura em detalhes e na cabeça dos modelos, com uma proposta lúdica de desejo e libido, desmembrando o clássico para o criativo. Sillas Figueira explorou as flores em praticamente todos os seus looks, com destaque nos pés e nos cabelos. Woolmay Maden também colocou o item na cabeça daqueles que desfilaram.

Meia de cano alto

Quem provou a versatilidade da meia de cano alto foram Alexei e Estúdio Cena. Entre clássico, criativo e streetwear, a peça de roupa apresenta sua versatilidade incorporando a individualidade de cada artista. Na proposta mais elegante, vemos uma fina off-white que alcança até metade da perna. Em uma mais ousada, pares de cores diferentes, experimentando até mesmo desenhos.

Sombra branca

Diretamente dos anos 2000, a sombra branca ganhou espaço na beleza de Vittor Sinistra e, depois da quantidade numerosa de composições com ela ao redor do mundo, podemos considerar uma trend especial para reviver aquele tempo.

Transparência

Praticamente todos os visuais da coleção Fantasy, de Cozonosan, foram compostos pela transparência em roupas pretas, com o destaque dividido entre pele e a abordagem inovadora dos LEDs.

Vermelho

Estúdio Cena embarcou na escolha provocante de contar uma história sobre paixão e teatro. Assim, resolveu se apropriar do vermelho, que apareceu em quase todos os looks, em referência às cortinas. Vittor Sinistra também dialogou com a cor em muitas das suas produções, assim como Sillas.