Casa de Criadores: Jeans, oversized, neon e mais trends do primeiro dia

A Casa de Criadores abriu as portas para a sua 52ª edição nesta quarta-feira (12). O primeiro dia do evento começou com os desfiles de Soujê, UMS 458 – LL e Ken-gá. Em seguida, NotEqual, Plataforma Açu e Nalimo tomaram os holofotes. Para encerrar, Dario Mittmann, Cynthia Mariah e Estúdio Traça tornaram a biblioteca do CCSP em uma passarela diversa e com muita beleza brasileira. Mas, afinal, terminado o primeiro dia, o que podemos perceber de tendências de moda e beleza? Você descobre aqui.

Além dos desfiles, que ocupam o espaço do Centro Cultural São Paulo (CCSP) até 16 de julho, o evento conta com uma Feira de Criadores de designers independentes, shows de Jup do Bairro, Bebé e Juçara Marçal, e oficina de qualificação em moda ministrada por Alexandre dos Anjos, Jorge Feitosa e Vicenta Perrotta.

Acompanhe, a seguir, as principais tendências de moda e beleza.

Tendências de beleza

Olhos neon

O delineado gráfico neon foi um dos protagonistas da Soujê, NotEqual e Plataforma Açu, as marcas mesclaram olhos marcantes com modelagens assimétricas e streetwear, o que casa perfeitamente com makes coloridos.

Blush marcadíssimo

O blush marcado nas têmporas também foi outro destaque, visto na Soujê, dando bastante ênfase para os tons vermelhos e rosa.

Tendências de moda

Oversized

As peças oversized são um retorno dos anos 1980 que vieram para ficar! Praticamente todos os desfiles do primeiro dia da Casa de Criadores contou esse tipo de modelagem – mesmo em alfaiataria e denim.

A Soujê traz o oversized com o DNA do streetwear baiano, em jaquetas e macacões. Já a UMS 458 – LL faz a linha punk, o que casa perfeitamente com peças maiores, em sobretudos, puffers, calças cargo e mais.

A Not Equal e a Nalimo, que trouxe um manifesto indígena além de peças impecáveis, colocaram as modelagens mais soltinhas em tecidos fluídos, leves e funcionais. Com a presença de alfaiataria, patchwork e recortes, em um mix de tecidos. Já a Plataforma Açu trouxe o oversized com correntes, plumas, drapeado e estampas coloridas.

Jeans

O jeans foi outra presença praticamente absoluta. O desfile de Dario Mittmann abriu com Blue Jeans, de Lana Del Rey. Ou seja, não tinha como esperar outra referência. A coleção é uma releitura de roupas básicas com o olhar criativo de Mittman. Muito (mas muito) jeans em tops, minissaias, macacões e, claro, calças. A peças contavam com transparência, recortes de diferentes lavagens e adornos, entre correntes e pingentes de plástico, da Melissa.

O Estúdio Traça apresentou uma linha praticamente toda em jeans. O desfile contou apenas com modelos mid e plus size, todas com peças mini com muitas texturas, recortes e volumes, mostrando o poder dos corpos fora do padrão. A Ken-gá, Not Equal, Soujê, UMS 458 – LL também navegaram por diferentes modelagens de jeans.

Cores

A designer Cynthia Mariah apresentou uma coleção focada no resgate de nossos antepassados com um design afrocosmopolita e afrofuturista. Fuxicos, chita e crochê se destacaram em suas peças coloridas.

“A coleção traz um pouco das nossas características, que são as cores e os artifícios manuais, como tricô, crochê, bordado, que trazem a ancestralidade e a representação dos corpos preto dentro da moda”, descreve a estilista. As marcas Ken-gá, Plataforma Açu, Dario Mittmann e a Soujê também trabalharam bem essa estética colorida, tanto nas roupas quanto nas maquiagens.