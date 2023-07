Latte Makeup: entenda essa tendência de maquiagem praiana

Latte makeup é a nova trend de beleza! Prova disso são as mais de 38 milhões de visualizações nos vídeos do Tik Tok com a hashtag que leva o nome da tendência. É quente, bronzeado e sensual, pura expressão das deusas do bronze que vemos nos tapetes vermelhos. Vem entender mais o que é e descubra como fazer.

Tendência quente

Para os atrasados, a estética da vanilla girl era sobre luxo e minimalismo aconchegante, centrado em cores arejadas e neutras como branco, bege, creme e baunilha. Já a latte girl está trazendo vibrações praianas à sua maquiagem com tons monocromáticos de caramelo, amarelo e âmbar aplicados nos olhos, bochechas e lábios.

“Nessa trend do Tik Tok, olhos, bronzer e batom ornam nas mesmas tonalidades”, diz a maquiadora Bianca Simor. Característica central, o olho esfumado é quente, sensual e misterioso, enquanto a pele é brilhante e os lábios suculentos. “Essa técnica transmite o mood da mulher minimalista que está curtindo o verão, que começou agora no hemisfério norte”, acrescenta a profissional de beleza Emy Lohana.

Como fazer?

Faça primeiro uma pele natural, com produtos fluidos. Após isso, aplique uma sombra da cor âmbar na pálpebra móvel e no côncavo, contorne toda a região do canto externo do olho com uma mais escura e passe um lápis marrom na linha d’água. Na boca, um batom nude cai bem! O iluminador, a máscara de cílios e o bronzer dão o toque final no make.

Rachel Rigler, criadora do estilo, explicou a importância de fazer tudo parecer mais natural. “Use cobertura mínima”, aconselha. Ela também dá a dica de evitar a aplicação de produtos no nariz, pois “dá a ilusão de que você não está usando tanta maquiagem quanto está”.

A beleza precisa ser monocromática, com a pele bronzeada e marrom nos olhos. Para quem tem medo deste último elemento, uma observação: “costumamos pensar que a maquiagem mais escura fecha o olhar, o que afasta mulheres, porém, no mundo da maquiagem nada é regra. A técnica pode ser adequada para a sua intenção”, explica Bianca. “Tudo depende de como será aplicado. Apenas um lápis marrom na linha d’água realmente diminui, mas se você esfumar para além da marcação pode sim aumentar mais o olhar, por exemplo”, completa Emy.

Valoriza todas?

“O marrom é coringa para qualquer cor de olhos e pele, basta encontrar o tom que mais valorizada a sua beleza”, sugere a profissional. As mulheres com pele mais fria devem escolher tons e subtons mais frios, enquanto as mais com pele mais quente devem preferir tons e subtons mais quentes.

Mais inspirações