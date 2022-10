4 jeitos descolados de usar alfaiataria no dia a dia

O famoso conjuntinho de alfaiataria nunca vai sair de moda, é um fato. A questão é como usá-lo. Desde a volta das atividades presenciais, as passarelas foram tomadas por coleções que flertam com a pele à mostra. Mas se usar uma transparência aqui ou um recorte estratégico lá ainda não forem territórios em que você se sente confortável, aposte no encontro do tradicional com o sexy. A seguir, te mostramos como:

Aqui, a alfaiataria ganha respiro com o comprimento mini e o cropped, balanceados pela estrutura geométrica do terno e pelo mocassim hit da Prada, combinado com meia branca. Os acessórios também em couro e brincos argola dourados dão o toque fresh necessário para os dias com temperaturas mais altas. Queremos já sim ou claro?

Outra opção, que faz bastante sucesso do Pinterest às ruas, é dizer adeus à camisa e usar apenas o colete combinando com a calça — invista em uma lingerie para ficar aparente, mesmo que discretamente, et voilà!

Continua após a publicidade

Se você não curte muito o colete, pode fazer o mesmo truque com um terno tradicional. Lais Roberta, ou melhor, La Robertita aproveitou o decote para deixar o colo à mostra. A pele também é evidenciada nos pés, com uma sandália de tiras finas. Chique mesmo é montar esse look e ainda arrematar com um chapéu de aba estruturada. Amamos!

E que tal usar aquela calça bonita de alfaiataria com uma peça de ares artísticos? Lari Cunegundes mostra que é possível, sim! O top de ombro único da marca brasileira Von Trapp fala por si só, por isso a calça mais sequinha é o match certeiro. Escolha por um tom para criar a paleta monocromática e fazer ornar os diferentes tecidos.