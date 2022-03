Círculo cromático na moda: como montar looks coloridos e estilosos

Os looks coloridos nunca estiveram tão em alta. Depois de quase dois anos de incertezas e medos – além dos incontáveis pijamas e moletons, grandes companheiros deste extenso lockdown – a moda parece ressurgir mais divertida e cheia de personalidade, em um movimento de ruptura para deixar de vez o mood melancólico para trás. E para quem quer embarcar na tendência e acertar em cheio nas composições com cores, o círculo cromático (muito utilizado na decoração e na arte) é um grande aliado.

Antes de partir para a parte prática, vale saber um pouco mais não só sobre as motivações deste movimento, como também sobre a maneira como as cores impactam o nosso visual. “Muito do que está acontecendo na moda tem a ver com o rebote e a compensação pelo tempo que passamos de tristeza. Estamos vendo bastante o vestir para se sentir feliz, e a cor passa essa alegria. É um elemento relativamente fácil de usar, porque você pode aplicar em modelagens simples e que te deixem confortáveis, mas que ao mesmo tempo têm muito impacto. As cores intensas e saturadas, sejam primárias (azul, magenta e amarelo) ou secundárias, são sempre facilmente percebidas e muito marcantes, ajudando as pessoas a construírem memórias sobre nós “, explica a consultora de imagem e estilo Ana Vaz.

Compreendendo o círculo cromático

O círculo cromático nada mais é do que um círculo onde podemos acompanhar as composições das cores, saturação e luz. Quando pensamos em combinações de cores, podemos pegar o círculo e escolher três maneiras de compor que vão garantir que elas combinarão entre si: pegar duas cores de lados opostos do círculo, chamadas de cores complementares, eleger cores que estejam próximas, chamadas de cores análogas – ou optar pela variação de tonalidades de uma mesma cor, que resulta no monocromático.

Cores complementares

Cores complementares nada mais são do que duas cores opostas, mas que – como diz o nome – se complementam, naquela velha fórmula do quente com frio. Vermelho e azul, roxo e amarelo e verde com pink são alguns exemplos que são bastante explorados pela moda e que dão muito certo! Vale dizer que, quando vibrantes ou puras, elas resultam em produções bastante modernas e impactantes. Caso queira um visual mais discreto, a dica é optar pelas versões com mais branco ou preto na composição – ou seja, as clarinhas ou as bem escuras e fechadas.

Cores análogas

Cores análogas costumam ser fáceis de combinar, já que já estamos bem acostumados a vê-las próximas. Bons exemplos são o vermelho com pink, laranja com amarelo, verde com azul e azul com roxo. Você pode optar por colocar todas com peso parecido (bem vibrantes, bem lavadas ou bem fechadas), ou variar para composições mais ousadas.

Monocromático

Monocromático não significa usar uma mesma cor idêntica em todo o look. Apesar de ser possível, isso acaba deixando a sua composição mais monótona. Prefira criar o famoso tom sobre tom, mudando a intensidade da cor escolhida. Aliás, vale dizer: o efeito de alongamento da silhueta permanece mesmo quando essa variação existe, e o branco e o preto, que são luz e ausência de luz, não contam, certo?

Do escritório ao happy hour

Você evita a composição com várias cores por achar que elas deixam o visual muito informal ou ousado? Então pode ficar tranquila: apesar de serem sim mais chamativas, elas já cabem em qualquer ocasião. “Nós estamos vendo uma abertura muito grande das empresas para o que antes era tabu, tanto em cores, quanto em modelagens, com a aceitação de peças mais confortáveis e casuais. Hoje, até mesmo roupas esportivas acabam entrando nos looks profissionais. A verdade é que, depois de dois anos de pandemia, mesmo os seguimentos muito tradicionais desceram alguns degraus na formalidade. Como o dress code está mais hibrido, podemos combinar modelagens clássicas com cores mais modernas ou casuais, e vice-versa, para uma produção equilibrada”, indica.

Para começar com segurança

Ainda está insegura? Calma, como tudo na vida, combinar cores é uma questão de treino: “Tente achar dentro do seu guarda-roupa algo que possa ser usado para compor o seu bloco de cores, porque o seu cérebro tende a te sabotar quando você veste algo muito diferente do que está acostumado. É como uma reação de alerta por falta de familiaridade. Vá fazendo um treino, trazendo duas peças ou acessórios com cores diferentes para usar em casa e ir se acostumando.”