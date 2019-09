Veja como usar calça de alfaiataria no look casual

Se você acha que exitem peças no armário somente para trabalhar e outras para sair no final de semana? Então, saiba que, com as combinações certas, até as peças consideradas super formais podem ser perfeitas para um look mais despojado. Esse é o caso da calça de alfaiataria, item curinga no guarda-roupa.

A calça é um clássico e fica muito chique quando combinada com outras peças formais, como camisas, blazers e salto alto, mas se quiser fugir do óbvio e deixá-la mais moderna e despojada, abra seus olhos para as outras peças do seu guarda-roupa. Assim, você conseguirá variar os looks sem precisar comprar novas roupas e aproveitará bem mais o que já tem.

Você pode combinar a calça de alfaiataria com praticamente todos os tipos de peça, desde camisetas, tricô, tênis e até moletom. A própria peça se modernizou e hoje pode ser encontrada em várias cores, estampas e modelagens diferentes.

Separamos alguns looks para você se inspirar e conseguir aproveitar mais seu guarda-roupa em todas as ocasiões. Confira:

