6 sapatos clássicos para seu look de trabalho

Depois das reuniões de chinelo no Zoom, estamos aos poucos caminhando para a vida que conhecíamos antes da pandemia de covid-19, ainda que algumas coisas tenham mudado para sempre. E com os últimos dois anos marcados por pijamas e peças mais confortáveis do que estilosas, nada mais comum do que ter dificuldades na hora de montar os looks de trabalho. Quando o assunto é sapatos, no entanto, uma boa notícia: algumas opções clássicas funcionam bem em praticamente qualquer ocasião e ainda são muito gostosas de usar. Vamos descobrir juntas?

Oxford

Um sapato que é aliado do conforto e dos looks sociais, o oxford – que tem versões com ou sem salto – foi inicialmente criado para o público masculino. O modelo surgiu no Reino Unido, mas hoje é conhecido em todo o mundo e utilizado por todos. Para o trabalho, busque opções em cores neutras, além de materiais mais sofisticados, como o couro.

Mocassim ou loafer

O mocassim, ou loafer é um modelo semelhante ao Oxford, e também é considerado um clássico. É mais uma excelente forma de não abrir mão do conforto e estilo. Com a sola mais alta ou baixa, é um sapato que consegue ir bem com tudo e roubar a atenção no look.

Mule

O mule é outro calçado com opções com e sem salto, e ambos ficam ótimos no look de trabalho, principalmente quando confeccionados em materiais nobres e cores neutras. Por ser um calçado aberto no calcanhar, é indicado para meia-estação e dias quentes.

Bota

As botas podem ser o item mais difícil de combinar desta lista, isso porque algumas podem não combinar com certos dress codes. Mas existem modelos que funcionam e ainda te protegem nos dias frios e chuvosos. A ankle boot pode ser uma das mais democráticas neste sentido.

Scarpin

Ok, somos obrigadas a admitir que o scarpin não é dos sapatos mais confortáveis, mas com certeza é uma opção clássica, elegante e que é aceita há décadas no ambiente profissional. Não tem erro!

Saltos grossos

Quer usar salto alto, mas sem sofrer com as dores nos pés? Com o relaxamento no dress code, o salto grosso passa a ser bem aceito. Para funcionar, prefira opções fechadas, e em materiais nobres. Agora, se o seu escritório tem um estilo mais casual ou criativo, dá para investir até mesmo nas opções coloridas.