5 maneiras práticas de modernizar o blazer

Blazer é um must have! Caso você ainda não tenha um, vai se render antes de chegar até a última foto desta publicação (aposta lançada). Como grande parte das roupas de alfaiataria, o casaco surgiu em um contexto masculino, no Reino Unido no século XIX. Anos mais tarde, foi adotado por Coco Chanel, que criou uma versão feminina e foi assim que surgiu o tailleur feminino.

Muitas décadas depois, o blazer passou a contemplar o street style e a se destacar – diferente do look social, onde a peça é nichada. Justamente para fugir deste cenário mais sério, nossa ideia aqui é mostrar como a peça pode ser usada em outras ocasiões.

Confira aqui 5 formas de modernizar o blazer

Couro da cabeça aos pés

Uma das maneiras mais eficientes de trazer o blazer para o século XXI é fugindo dos tecidos tradicionais da alfaiataria. Aqui, por exemplo, temos a peça em couro . Se você tem dúvidas de como usá-la, couro com couro é uma aposta segura e dá para ousar se optar por uma parte de baixo colorida. O bom do casaco em um tom neutro é que dá para brincar com outras cores.

Roupa esportiva com blazer

Roupas esportivas só para academia ficaram no passado, elas agora fazem parte do nosso cotidiano – uma estética que ficou conhecida como athleisure. Jogando um blazer por cima, então, dá para usar nas mais diversas ocasiões e com duas vantagens: você tira a casualidade do look esportivo, e reduz a seriedade do casaco. A combinação de top, shorts biker, salto alto e uma peça de alfaiataria consegue ser elegante. Pode não ser uma produção que vá agradar muita gente, mas isso não a deixa menos estilosa.

O oversized que a gente ama

Os blazers mais estruturados e que se adequem a nossa silhueta são impecáveis, mas o oversized talvez seja ainda mais interessante se tratando de looks modernos. Vestidos, saias, calça jeans, shorts, tudo vale – se jogue na criatividade. Para as peças curtinhas, você pode investir em botas de cano alto ou outros sapatos com uma vibe mais pesada, como os tratorados, dando uma quebrada na seriedade da peça.

Nem o blazer resistiu ao brilho

Como falamos, trazer a modelagem do blazer para materiais pouco usuais é uma das melhores formas de modernizá-lo. E como os paetês (ou lantejoulas) devem voltar com força total na temporada de calor, nada melhor do que investir neles! Sabe aquele evento chique que você não está afim de ir de vestido? Vai de terninho, além de te destacar é bem confortável.

Animal print

Passamos por cores, paetês, couro e temos aqui também o blazer estampado. E não é qualquer estampa, estamos falando de animal print. Um conjunto de alfaiataria de oncinha consegue ser impactante, moderno e ousado. Ou seja, incrível! Se jogue nos saltos ou no tênis para completar o look.