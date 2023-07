O que levar no nécessaire? Itens essenciais para o cotidiano e viagens

Nós, mulheres, temos um dia a dia bem agitado – o que implica em levar coisas além do necessários em nossas bolsas. Mesmo que seja uma modelo pequeno, temos a capacidade de colocar o maior número de coisas, isso quando não levamos ainda uma ecobag. Um item importantíssimo de ter sempre em mãos é um nécessaire, a tradução do francês “necessário” não é por acaso. Essa pequena bolsa é útil para levar produtos de higiene, beleza e até fios, como adaptador de tomada e carregadores, de celular ou laptop.

O nécessaire acaba sendo importante para deixar na mochila, bolsa ou nas malas de viagem. Por isso, temos aqui algumas dicas na hora de organizar o seu, para que você não se esqueça de nada e esteja sempre preparada. A seguir, confira algumas sugestões:

O que não pode fazer no nécessaire?

O que é essencial para levar quando passamos o dia fora? Para as mais básicas, temos aqui alguns itens que não podem faltar. “Itens de higiene bucal como escova de dente, pasta de dente e fio dental. Desodorante e álcool em gel também, que se tornaram um hábito importante. Para a maquiagem, gosto de ter sempre comigo um corretivo e um pó compacto, rímel, blush, lip balm, gloss e batom”, recomenda a maquiadora e criadora de conteúdo Renata Fontanetti. Ah, importante também ter um protetor solar facial para reaplicar ao longo do dia!

“Para quem deseja um nécessarie mais completo, indico perfume de bolsa e um hidratante corporal, uso para as áreas que não costumamos hidratar tanto. Principalmente agora que estamos no inverno, a hidratação é essencial, né? A água termal é uma ótima aliada para o verão, já que além de repor os minerais e hidratar, ela refresca muito no calor”, completa Renata. Inclusive, as brumas e águas termais podem continuar na sua rotina durante o frio também (se não for muito incômodo o spray gelado no rosto), repondo a hidratação.

Renata recomenda adquirir as versões mini dos produtos, ideias para viajar, para ocupar menos espaço. “Uma dica bem bacana é deixar no nécessaire é um creme para as mãos e vaselina pastosa, que para mim, é o melhor hidratante para lábios”, completa. “Geralmente os frascos dessas versões menores são reutilizáveis, permitindo que você os complete com produtos que você tem em casa”.

Falando especificamente de nécessaire de beleza:

Continua após a publicidade

Cada pessoa tem um estilo de vida, se você é do time das básicas, Renata conta aqui o que é indispensável: “corretivo, para corrigir as imperfeições como olheiras; o pó compacto, para tirar a oleosidade da pele ao longo do dia; blush, para dar uma carinha de saúde; e batom nude ou gloss, para dar aquele toque final”.

Agora, se você clama por opções e mais produtos: “para quem deseja um nécessaire mais completo, indico uma paleta de iluminadores com variedade de tons, que é super versátil, pois dá para usá-los como iluminador e sombra. Além de caneta delineadora, que transforma a make de dia em uma make para a noite. E claro, um bom rímel para deixar o olhar ainda mais poderoso”.

E para viajar?

Os itens essenciais para o dia a dia já sabemos, mas e na hora de organizar o que levar para uma viagem? Os produtos de higiene, nesta caso, são: “sabonete líquido, shampoo e condicionador, escova de cabelo, escova de dente, fio dental, pasta de dente, elástico para cabelos, grampos, hidratante corporal, desodorante, sabonete líquido para o rosto, a vitamina C e sérum para o rosto, demaquilante, lenço umedecido, que é super versátil, algodão, cotonete e óleo finalizador para cabelos”.

Já para beleza, temos uma lista mais robusta, afinal tudo varia de acordo com a viagem que você vai fazer. Se for algo mais campestre, vale levar uma versão reduzida do nécessarie, como a básica para o cotidiano.

Do contrário, vamos aos itens indispensáveis: “protetor solar com cor (unido praticidade e proteção), base, corretivo, pó compacto para preparar a pele, blush, uma mini paleta de sombras com tons terrosos, iluminador, batom de cor neutra ou gloss, caneta delineadora e rímel. Também gosto de levar um fixador de maquiagem para aguentar os dias e noites longas em viagem”.

Para fechar, Renata Fontanetti dá sua dica de ouro. “Deixe um nécessaire de higiene e outra de maquiagem montadas, assim sempre quando for viajar, será um trabalho a menos e você não correrá o risco de esquecer de algo”. Agora você está preparada para organizar seu dia e viagens sem esquecer nada.