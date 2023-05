Presente para o Dia das Mães: “O celular das melhores fotos da vida”

Recém-lançado pela Samsung, o celular Galaxy S23 Ultra foi anunciado como o “smartphone mais poderoso” da marca, com alguns atrativos como processador ultra potente, o Snapdragon® 8 Gen 2, um conjunto de lentes com sensor de 200 megapixels e zoom de até 100X. Traduzindo o tecniquês, e aproveitando a véspera do Dia das Mães, pego emprestada uma frase da minha própria mãe para traduzir a experiência: “É o celular das melhores fotos da vida”, ela me disse. Talvez uma indireta com desejo de presente? Talvez.

Mas vamos aos testes. Durante os mais de 20 dias que pude experimentar o Galaxy S23 Ultra, primeiro tive que me acostumar com o tamanho da tela de 6.8 polegadas (consideravelmente maior que a do modelo dobrável que normalmente uso). Além de ampliar a experiência de ver vídeos no celular, a robustez do aparelho, que vem com a S Pen integrada, melhora a usabilidade para funções profissionais (no meu caso, editar um texto ou mesmo gravar um episódio de podcast diretamente nele).

É fora do momento trabalho, na hora de tirar fotografias, porém, que o melhor se revelou. O smartphone tem uma função chamada Expert RAW, que captura as imagens sem compressão, processamento digital, filtro ou alterações de imagem pré-configuradas na câmera. Tudo pode ser feito manualmente, como os profissionais fazem. Na prática, o modo automático da câmera é bem mais fácil para uma fotógrafa absolutamente amadora, como eu, mas testar ISOs diferentes, brincar com o controle de exposição para luz e sombra, é divertido!

Para momentos mais cotidianos, como a fotografia de um prato num restaurante, o modo “food” é a melhor pedida. Assim como o modo “retrato” para as fotos de pessoas, o “food” desfoca o fundo e garante que seja possível prestar atenção em pequenos detalhes, como as voltinhas da arvorezinha de couve-flor num petisco árabe ou os fiapinhos de um coco verde recém-aberto para tomar.

O modo Nightography, já disponível nas versões anteriores, foi atualizado nesses lançamentos da linha, permitindo mais imagens de qualidade mesmo com ambientes de pouca exposição de luz.

Um pouco mais em conta, a versão S23+ já faz as fotos impressionantes da Lua (quando ela está cheia, fica pertinho mesmo a imagem) e também capricha no zoom da câmera. Durante uma apresentação no festival Lollapalooza, por exemplo, do ponto mais alto da roda-gigante instalada no Autódromo de Interlagos, era possível capturar no zoom os detalhes dos figurinos de Kali Uchis no palco. O brilho intenso da tela ajuda a deixar as fotos mais bonitas na hora de compartilhar.

Confira abaixo esses e outros itens da família Galaxy S.