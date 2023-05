Guia de sérums ideais para cada tipo de pele

Em meio a gigantescas prateleiras de cosméticos, encontrar o sérum perfeito para sua pele pode ser um desafio: muitas vezes lemos os componentes sem sequer saber o que significam. Por isso, consultamos as dermatologistas Dra. Natasha Crepaldi e Dra. Amanda Sodré, para criarmos um guia dos sérums ideais para cada tipo de pele e saibamos diferenciá-los para obtermos os resultados desejados!

Tratar poros dilatados e controlar a produção de oleosidade

Acido salicílico

Zinco

Acido mandélico

Acido glicirrizico

Acido glicólico

LHA

Para controlar a oleosidade, o ácido salicílico é ideal. Isso porque ele tem propriedades esfoliantes, ajuda a remover as células mortas da camada mais externa da pele, promovendo a renovação celular. “Isso ajuda a desobstruir os poros e prevenir o acúmulo de células mortas, o que pode levar ao surgimento de cravos, acne e outras condições. Ele penetra nos poros, ajudando a eliminar o excesso de óleo, desobstruir os poros obstruídos e reduzir a inflamação associada à acne”, conta Natasha.

Já o ácido mandélico faz uma esfoliação suave, melhora a textura da pele reduzindo a aparência dos poros. “Ele é anti-inflamatório, reduz o surgimento de manchas e espinhas, pois também é um clareador suave”, adiciona.

O ácido glicólico é renovador celular e esfoliante da pele, ajudando a reduzir as células mortas da camada superficial diminuiu a aparência dos poros. Faz tambem um estimulo de colágeno, o que reduz também a aparência dos poros, já que o envelhecimento é uma das causas dos poros dilatados.

Os LHA (lipohidroxiacidos) sâo derivados do acido salicílico e tem ações parecidas as dele, porem com menos irritabilidade da pele.

Já para peles acneicas existem alguns séruns faciais que a Dra. Amanda recomenda devido às suas propriedades específicas. “O sérum com ácido salicílico e o sérum com peróxido de benzoíla que é um agente antibacteriano. Ele é bem eficaz no combate à acne, ajudando a matar as bactérias causadoras. Reduz também inflamações e previne o aparecimento de novas lesões”, conta. Mas ela salienta que é importante usá-lo com cautela e seguir as instruções de uso. “Ele pode causar também um ressecamento e uma irritação na pele.” A médica aponta que sua combinação com ácido glicólico, ativo com propriedade esfoliante, ele ajuda na remoção das células mortas da pele, desobstruindo os poros, melhorando a textura da pele e estimulando a renovação celular o que ajuda a reduzir a cicatriz de sequela de acne.

Para peles mistas

Vitamina C

Acido ferúlico

vitamina E

Acido glicólico

Acido hialurônico

LHA

De acordo com Natasha, a pele mista precisa de antioxidantes (Vitamina C, Acido ferúlico, vitamina E), antienvelhecimento e renovador celular (ácido glicólico) e hidratante (ácido hialurônico).

Acido ferúlico é antioxidante, ajuda a neutralizar os danos causados pelos radicais livres, potencializa a ação dos protetores solares e clareia a pele ajudando a uniformizar a aparência.

Vitamina C é antioxidante, clareador leve e antienvelhecimento, auxiliar na produção de colágeno pela pele. Útil na rotina de skincare da pele mista.

Vitamina E é antioxidante, hidratante e auxiliar na regeneração da pele.

O acido glicólico é renovador celular e esfoliante da pele, ajudando a reduzir as células mortas da camada superficial diminuiu a aparência dos poros. Faz também um estímulo de colágeno, o que reduz também a aparência dos poros, já que o envelhecimento é uma das causas dos poros dilatados. Poros são comuns na pele mista.

Ácido hialurônico é hidratante, que deve conter em todas as rotinas de skincare.

Os LHA (lipohidroxiacidos) são derivados do acido salicílico e tem ações parecidas as dele, porem com menos irritabilidade da pele.

Para peles com tendência a vermelhidão e irritação

Alfa bisabolol

Niacinamida

Resveratrol

Ácido hialurônico

Zinco

O zinco ajuda a controlar a produção de sebo e tem ação anti-inflamatória, reduzindo o surgimento de espinhas e inflamações

Alfa bisabolol tem propriedades calmantes, cicatrizante da pele, proteção contra danos ambientais.

Para peles opacas e sem viço

Retinol

Ácido glicólico

Ácido kojico

Ácido manuelino

Vitamina C

Silimarina

Resveratrol

Acido hialurônico

ProXylane

ARgireline

RAffermine

LHA

Para devolver luminosidade à pele, a especialista conta que “séruns que tenham renovadores celulares, clareadores, antioxidantes e hidratantes devem ser preferidos.” Crepaldi conta que eles “ajudam removendo a camada superficial da pele, mais envelhecida, trazendo uma pele mais nova, ajudando-a a hidratar e clarear, consequentemente trará mais luminosidade.”

Para tratar os sinais de danos causados pelo sol na pele

Retinol

Ácido glicólico

Ácido kojico

Ácido manuelino

Vitamina C

Silimarina

Resveratrol

Ácido hialurônico

De acordo com Natasha, o ácido glicólico é renovador celular e esfoliante da pele, ajudando a reduzir as células mortas da camada superficial diminuiu a aparência dos poros. Faz também um estímulo de colágeno, o que reduz também a aparência dos poros, já que o envelhecimento é uma das causas dos poros dilatados.

O ácido mandélico faz uma esfoliação suave, melhora a textura da pele reduzindo a aparência dos poros e é anti-inflamatório, reduzindo o surgimento de manchas e espinhas, pois também é um clareador suave.

Vitamina C é antioxidante, clareador leve e antienvelhecimento, auxiliar na produção de colágeno pela pele. Útil na rotina de skincare da pele mista.

Silimarina e Resveratrol são potentes antioxidantes que devem estar presentes em peles lesadas pelo sol.

Para acalmar a pele e reduzir inflamações, como a rosácea

Alfa bisabolol

Niacinamida

Resveratrol

Ácido hialurônico

Zinco

“O zinco ajuda a controlar a produção de sebo e tem ação anti-inflamatória, reduzindo o surgimento de espinhas”, afirma a médica.” Já o resveratrol é potente antioxidante e anti-inflamatória”, acrescenta.

Eficazes em hidratação profunda da pele

Para hidratar a pele profundamente, a médica indica ácido hialurônico, extratos vegetais e silício.

Para tratar manchas e hiperpigmentação

Amanda afirma que dentre alguns sérums faciais específicos para manchas e hiperpigmentação, a vitamina C, que é um antioxidante poderoso, ajuda a reduzir as marcas e uniformiza o tom da pele. “Ela ajuda também a proteger a pele contra danos causados pelo Sol.

Ela também indica o ácido glicólico, que além de estimular a produção de colágeno, é utilizado para clareamento de manchas. “Remove as células mortas da pele e estimula a renovação celular, deixando a pele mais uniforme.

O Ácido kójico também é ideal, porque é um ativo eficaz no clareamento das manchas escuras “Ele vai inibir a produção de melanina, que é o pigmento responsável pela cor da nossa pele.”

“A gente indica também bastante o ácido azeláico que é justamente conhecido por pela sua capacidade de reduzir a hiperpigmentação e melhorar a textura da pele. Além disso ele também tem propriedades anti-inflamatórias”, defende.