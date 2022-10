Skincare: 6 benefícios da vitamina C para a pele

As antenadas em skincare provavelmente já sabem que vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, está presente em séruns, cremes e derivados. Esse é considerado um dos melhores produtos no mercado para prevenir o envelhecimento, resultando em uma pele uniforme e brilhante. E, sim, esse nutriente está presente em alimentos, mas apenas ingerindo não há garantias de vá direto para a pele. Logo, é melhor aplicar.

A vitamina C pode ajudar na produção de colágeno, na proteção dos danos solares, queimaduras e ainda fornece hidratação. Outro ótimo fator é que a maioria das pessoas pode fazer uso dos produtos derivados do ácido ascórbico sem sofrer reações adversas, já que o percentual de irritação em quem faz uso é bem baixo. Não é só isso, tem muitos outros benefícios e estamos aqui para listá-los.

Pele sempre hidratada

A vitamina C é altamente indicada para combater gripes e resfriados, mas não para por aí. Quando presente em produtos de beleza, ela garante a hidratação da sua pele. De acordo com uma revisão de uma pesquisa feita pela Universidade de Otago (Nova Zelândia), a pele fica mais saudável com grandes concentrações de vitamina C, que tem uma maior capacidade de penetração na pele na forma de ácido ascórbico.

O glow de milhões

A vitamina C pode suavizar a superfície da pele, dando brilho. O produto ajuda também a inibir a produção de melanina, sendo eficaz para desbotar manchas escuras e hiperpigmentação. Dando aquela iluminada na aparência da sua pele, o glow de milhões.

Vitamina C promove a produção de colágeno

O colágeno é uma proteína natural que vai se esgotando com o tempo, e níveis baixos resultam em linhas finas e rugas. A vitamina C é bem popular por aumentar a produção do mesmo através do processo de síntese de colágeno. Neste caso, você também pode melhorar sua produção de colágeno através da alimentação.

Continua após a publicidade

Pode ajudar na prevenção da flacidez da pele

A produção de colágeno está ligada à elasticidade e firmeza da pele. Os séruns de vitamina C ajudam a reduzir a aparência da flacidez da pele, tornando sua pele mais firme.

Vitamina C na proteção solar

Os danos causados ​​pelo sol são causados ​​por moléculas chamadas radicais livres. Estes são átomos com um elétron ausente. Os radicais livres procuram outros átomos dos quais podem “roubar” um elétron – e isso pode levar a danos significativos à pele. A vitamina C é rica em antioxidantes, que protegem as células saudáveis ​​da pele, “dando” a esses radicais livres um elétron, tornando-os inofensivos.

Acelerando a renovação celular, a aplicação tópica de vitamina C, em combinação com vitamina E e outros compostos, ajuda a tratar as lesões de queimadura solar, diz a revisão de uma pesquisa do The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

Cicatrização de feridas

Além de ajudar em queimaduras solares, a aplicação tópica de vitamina C pode acelerar a cicatrização geral de feridas, o que reduz o risco de inflamação, infecção e cicatrizes. E se o corpo está com deficiência dessa vitamina essencial, as feridas podem demorar mais para cicatrizar.

A revisão de uma pesquisa da revista acadêmica Nutrients apresentou que tomar suplementos de vitamina C tem um efeito positivo na cicatrização, aumentando os níveis de antioxidantes no corpo e na pele. Isso ocorre porque esse processo está associado à formação de colágeno, e a vitamina C aumenta a produção dessa proteína, como citamos acima.