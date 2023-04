Com qual gloss eu vou? Conheça os tipos mais populares

Nos anos 2000, quando a gente falava de gloss era aquele item que sintetizava uma it girl, tinha até uma versão de chaveiro para celular. Quem lembra?! Na época, o produto era grudento, batia um vento e cabelo colava na boca, não era nada confortável. Hoje, isso mudou e existem opções para todos os gostos no mercado da beleza — dos que protegem os lábios até os que dão efeito plump.

Esse produto surgiu no começo do século XX, como o tal do brilho labial. Criado por Max Factor, que é conhecido como o pai da maquiagem, esse item foi inventado para destacar os lábios dos atores nos filmes. Factor deu uma boa guinada na indústria de Hollywood com seus truques de make. O gloss foi criado exatamente em 1930 e passou a ser comercializado em 1932, o primeiro foi chamado de X-Rated e foi produzido até 2003, pela marca Max Factor.

Para falar de gloss, conversamos com Bruna Tavares, maquiadora, jornalista, empresária, investidora e influenciadora brasileira. “Para o retorno do gloss, o grande foco foi justamente solucionar esse problema de ser grudento demais e escorrer. Agora, focamos em fórmulas com maior aderência, capazes até de fazer contorno labial e permanecer fixo nos lábios sem escorrer. Hoje o gloss se tornou um produto mais fácil de passar, mais confortável”, explica ela.

No caso de sua marca, a BT, existem ainda os que possuem benefícios de tratamento. “O gloss é um produto delicioso tanto de usar como de desenvolver porque permite muitos desdobramentos e possibilidades tanto em tipo de textura, acabamento e infusão de skincare“, completa.

Quais são os tipos de gloss disponíveis no mercado?

O mundo da beleza nos oferece gloss incolor, holográfico, com cor, com glitter, os que hidratam, plumper, tem espaço para todos. Vamos destrinchar cada um deles?

Incolor: É aquele já bem conhecido, que usamos para dar um efeito de lábios lustrosos. Funciona sozinho e como não adiciona cor, é ótimo para usar com outros batons e deixas as pálpebras glossy.

Holográfico: Uma mistura do efeito molhado com o holográfico, efeito que se dá de acordo com a incidência da luz. Tem versões com ou sem cor. Ótimo para eventos que tem jogos de luz, como baladas e festivais eletrônicos.

Com cor: O gloss com cor é ideal para quem busca dar um vivacidade para os lábios, mas não quer usar um batom. A boca fica hidratada e com um ar de saudável.



Continua após a publicidade

Com glitter: Claro que temos os com glitter, para dar aquele up em algum batom ou para usar sozinho. Hoje em dia, existem os mais discretos e os que unem brilho com um toque holográfico.

Plumper: O gloss plumper é um dos queridinhos do momento, ele possui ingredientes na formulação que ativam a circulação sanguínea na região dos lábios e dilatam levemente os vasos, garantindo uma boca maior.

Todos esses possuem versões hidratantes, além de terem opções que podem ser usadas até nos olhos, como citamos antes. Bruna Tavares explica que se for utilizar gloss na pálpebra é importante que seja dermatologicamente testado, procure isso no rótulo. É preciso que seja “totalmente livre de óleos para fixar como uma colinha nos olhos mantendo o efeito laqueado sem escorrer e vincar”.

Voltando para gloss na boca, Bruna também compartilhou um truque que ela usa quando vai passar: “Gosto sempre de começar a aplicação pelo centro dos lábios onde fica a maior quantidade de produto, e apenas levar essa quantidade do centro para o contorno, assim não se aplica produto em excesso e garanto uma melhor durabilidade”.

O gloss voltou (e para ficar)

O gloss tinha voltando antes mesmo do retorno das tendências dos anos 2000, então podemos ficar tranquilas, ele continuará brilhando nos makes. “A versatilidade do gloss é gigante tanto em acabamento, textura como também em infusão de ativos que cuidam dos lábios. Tem espaço para todos. Aqui no Brasil vejo uma preferência grande para os glosses com efeito volume e nuances mais neutras/naturais”, diz Bruna Tavares.

A maquiadora contou que seu tipo favorito de gloss são os que possuem esse efeito mais natural e “com algum tipo de tratamento e efeito volume”. Ela é muito fã do que aumenta os lábios de sua própria marca, por conta da tecnologia. “Ele preenche as linhas por conta de um ativo chamado Gatuline. Amo poder unir make com performance instantânea e benefícios de skincare com uso contínuo”, completa. “Com certeza, o gloss vai permanecer sempre, o que vai se alternar são as tendências em acabamentos e atualizações de tecnologias em fórmulas”.

Qual o futuro do gloss?

Entendemos que é um produto que vai continuar evoluindo e por falar em evolução, recentemente a HAUS LAB, a marca de cosméticos da Lady Gaga lançou um bem diferente do que temos visto no mercado. “O produto deixa o efeito laqueado mas fica totalmente blindado, tecnologia que já estamos estudando para trazer para o mercado nacional”, adianta Bruna Tavares.