Check-list da ceia de Natal: como organizar tudo com praticidade

Um dos momentos mais esperados do Natal, a ceia é a oportunidade de reunir quem amamos para uma refeição especial com pratos festivos. Entretanto, com tanta correria de tarefas para executar antes desse dia chegar, como não se esquecer de nada?

O final do ano pode ser bastante estressante, principalmente para os responsáveis por cuidar de cada detalhe da ceia – da decoração às receitas. Contudo, com planejamento e organização é possível transformar esse momento em algo menos caótico.

A seguir, trazemos um check-list para que tudo saia perfeito, na medida do possível, e para que você consiga se divertir durante o processo (ou pelo menos não enlouquecer!). Confira as dicas de especialistas no assunto:

Check-list para a ceia de Natal

Organizar uma lista é o primeiro passo para o final de ano não virar um caos. Antes de ir às compras, vale a pena anotar num papel ou até no celular todos os itens indispensáveis para não se esquecer de nada. Confira uma sugestão de checagem proposta pela personal organizer Cristiane Dalla:

Saber o número de pessoas; Definir o local da celebração; Verificar se algum convidado tem alguma restrição alimentar ou necessidade especial (pode haver celíacos, idosos e bebês); Definir o cardápio de comes e bebes; Escolher um dia para ir às compras com antecedência; Definir o serviço: à americana (self-service) ou à francesa; Escolher a louça e verificar se o número é suficiente – é possível locar louças, cadeiras, mesas, toalhas, etc.; Eventualmente copeira e garçom podem ser contratados ou a família já se prepara para dividir as tarefas, evitando sobrecarregar alguém, e, assim, todos aproveitarem o momento; Pensar no estilo da mesa posta e providenciar a decoração; Montar uma programação para as crianças, caso haja necessidade.

Primeiro passo: os convidados

Em primeiro lugar deve-se fazer uma lista de quem irá à sua festa. Conforme alerta a personal organizer Margo Belloni: “Considere restrições alimentares, caso houver alguma. A partir daí estrutura-se um cardápio, pensando também nas bebidas”.

Ao listar os convidados, é importante também ter em mente o espaço onde a ceia irá acontecer: “Pode ser em sua casa, no lar de um familiar ou amigo, ou até mesmo em um local alugado, dependendo do número de convidados e do orçamento disponível”, aponta Juliana Faria, especialista em organização.

Além disso, antes de começar todo o processo, é crucial ter em mente o limite de gastos. “Isso inclui despesas com comida, decoração, presentes e possíveis aluguéis de espaço”, alerta Juliana.

Defina o cardápio natalino

Qual será o menu da sua ceia, e quem irá preparar cada especialidade? Pense no que você gosta de consumir e no que seus convidados vão preferir. Se você ainda não tiver certeza do que preparar, é válido consultar os convidados e descobrir o que as pessoas mais gostam nessa data – afinal, os pratos típicos podem variar de família para família.

Cristiane Dalla dá a dica de um cardápio clássico de ceia de Natal, para quem está na dúvida do que servir ou para não se esquecer de nenhum prato tradicional:

Arroz à grega

Arroz à grega Assado vegano

Assado vegano Bacalhau com legumes

Bacalhau com legumes Chester

Chester Farofa

Farofa Lombo assado

Lombo assado Peru

Peru Salada verde

Salada verde Salpicão

Salpicão Tábua de frios

Tábua de frios Tender

Algo importante para se considerar é que o Natal não é uma boa época para muita inovação. Por ser uma época de prazos curtos, é sempre melhor evitar imprevistos. “Escolha pratos que você esteja confortável em fazer. Caso tenha uma receita que nunca fez, talvez seja interessante testá-la antecipadamente ou deixá-la para outra ocasião”, aconselha Juliana Faria.

Planeje as quantidades corretas

Na hora de comprar os ingredientes para uma confraternização, Cristiane sugere ter em mente uma análise sobre as quantidades. Para não exagerar, nem faltar, ela dá uma sugestão infalível (que deve ser ajustada caso haja mais crianças ou adultos):

Produto in natura Gramas por pessoa Arroz 50 Aves (com osso) 250 Batata 100 Camarões grandes 70 (6 unidades) Queijo para aperitivo 250 Massas 80 Peixes 180

Hora de ir às compras

Depois de definir o menu, é hora de começar a fazer a lista de ingredientes. Faça uma lista completa de tudo o que você vai precisar, incluindo ingredientes, temperos e utensílios.

É essencial fazer as compras com antecedência, para evitar correria na última hora. Se você for comprar os ingredientes em um supermercado, dê preferência aos que vendem produtos frescos.

Verifique as datas de validade e as condições de armazenamento, também é importante conferir o peso dos produtos, para evitar surpresas na hora de preparar os pratos.

“Dividir a preparação dos pratos entre familiares e amigos também pode ser uma opção. Poupando o desgaste e dividindo os gastos, todos podem aproveitar a comemoração de um lugar mais igual”, sugere a especialista Margo Belloni.

Ordem de preparação das receitas

Se você tiver tempo, comece a preparar os pratos com antecedência. Isso vai ajudar a liberar tempo no dia da ceia e evitar que você fique estressado. Se for preparar pratos que precisam de tempo para cozinhar, como o peru assado, comece a preparar no dia anterior. Confira algumas dicas de organização para o preparo da ceia:

Certifique-se de que seus eletrodomésticos comportam o tamanho das receitas: forno, geladeira e freezer;

Leia atentamente as receitas antes de começar a preparar os pratos;

Siga as instruções da receita à risca, para evitar erros;

Se você estiver preparando um prato novo, faça um teste antes da ceia, para se certificar de que o resultado é o esperado;

Use ingredientes frescos e de qualidade;

Se você estiver preparando um prato que precisa ser cozido, deixe-o descansar por alguns minutos antes de servir.

Na hora de servir, planeje a ordem dos pratos que façam mais sentido, de forma com que os convidados fiquem à vontade. Escolha se irá servir aperitivos ou irá deixar tudo disponível à mesa para que cada um se sirva.

Além disso, dê uma atenção especial para o ambiente, para que esteja aconchegante e convidativo. Oferecer uma bebida de boas-vindas sempre ajuda a deixar o clima mais festival e especial!

Tenha um “plano B”

“Esteja preparado para imprevistos, como mudanças climáticas ou cancelamentos de última hora. Ter um plano B pode salvar a celebração”, alerta a especialista Juliana Faria.

Esse plano alternativo vale para tudo: uma receita que não deu certo, um convidado que faltou, um eletrodoméstico que quebrou… O importante é se preparar para caso algo importante não vá como o esperado. Contudo, é essencial também lembrar-se de que imprevistos acontecem, e que se as coisas não andarem conforme o planejado, está tudo bem! Respire fundo e peça ajuda.

Por fim, não deixe de aproveitar o evento

Depois de tanto planejamento, correria e compras sem fim, a véspera de Natal precisa ser aproveitada. Apesar da atenção aos preparos e às visitas, não se esqueça de curtir o momento e não deixar o estresse tomar conta.

A dica para acalmar os ânimos pode começar já no dia anterior. “Antes de dormir, fazer uma lista das pendências para o dia seguinte. Isso ajuda a dormir melhor, pois a mente entende que o assunto foi resolvido”, aconselha Cristiane Dalla.

Além disso, nada de se sobrecarregar: a organização de uma festa em família deve ter suas tarefas compartilhadas. Por isso, peça ajuda, delegue tarefas e divida as responsabilidades. Afinal, a festa é de todos, não é mesmo?

“Quanto mais nos desprendermos do anseio de querer monopolizar uma festa que deve ser feita a muitas mãos, e de deixar os preparativos para a última hora, mais tranquila vai ser a comemoração”, finaliza Margo Belloni.

