Da árvore ao centro de mesa: 6 ideias fáceis de decoração de Natal

A decoração de Natal 2023 está igual a do ano passado? Não se preocupe! Listamos seis ideias simples e baratas de reproduzir para renovar os ares do seu décor natalino. São opções irresistíveis para os apaixonados por Do It Yourself – mas também para quem não tem muito jeito para tarefas manuais, não se preocupe!

As sugestões abaixo incluem reaproveitar garrafas de vidros, o uso de velas coloridas, a presença características das pinhas e, como não poderia ficar de fora, frutas secas. O segredo é olhar o que você já tem em casa e se perguntar como utilizar os utensílios de forma diferente. Solte a criatividade!

Mesa de Natal natural

Visite seu jardim e recolha algumas vegetações para espalhar sobre a mesa. Em seguida, velas coloridas (ou não!) podem ser distribuídas em castiçais e pratos. A ideia é brincar com as alturas.

Mesa de Natal com garrafas reaproveitadas

Uma bandeja de madeira, garrafas de vidro âmbar (ou transparentes) reaproveitadas e aquela mesma visita ao jardim. Voilá! Seu arranjo de Natal está charmoso e diferente.

Decoração de Natal minimalista

Que tal uma árvore de Natal minimalista? A sugestão de aposentar os enfeites já garante uma decoração de Natal superdiferente. E você ainda pode criar outros enfeites com o que ficou de fora. Que tal um vaso repleto de bolinhas natalinas?

Atenção aos detalhes

Se a sua família é grande, uma ideia divertida pode ser marcar os assentos à mesa. Utilize pinhas e recorte as tags. Escreva à mão e, se curtir, vale até deixar um recadinho para cada ente querido.

Centro de mesa natalino: faça você mesma!

Um centro de mesa lindo e simples de reproduzir. Sobre a vegetação, foram distribuídas laranjas com cravos espetados foram distribuídas, enquanto rodelas da fruta seca trazem um charme extra. Para finalizar, velas em castiçais.

Aromas natalinos

Ramos de eucalipto, rodelas de laranja, canela em pau… Solte a criatividade e combine elementos para criar um pendente de Natal sobre a mesa de jantar. Fácil e gracioso!