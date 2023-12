6 inspirações de look para o Natal que fogem do vermelho

As festas de fim de ano estão chegando, e já reviramos o armário em busca do look de Natal perfeito. O que vemos? Vermelho e mais vermelho. Para quem não gosta da cor ou não deseja uma produção muito caricata, nem sempre é fácil encontrar uma opção que ainda tenha a cara da data. A boa notícia é que temos, sim, opções! Vamos descobrir juntas?

É evidente que o vermelho é a cor do Natal, mas isso não significa que estamos presas ao tom. Existem diversas cores e tendências na moda que nos permitem ter o espírito natalino e fugir do clássico e, vamos concordar, o esperado.

Por isso, conversamos com Ana Vaz (@anavaz_imagem), consultora de estilo e idealizadora e diretora da Butique de Cursos, e desvendamos quais são os caminhos a seguir.

Montando o look de Natal perfeito!

Colocamos suéter ou vestido? Calça ou saia? Existem muitas decisões por trás do look perfeito para a Véspera de Natal. Para não se desesperar, é necessário planejar o look natalino por partes, e o essencial é o conforto.

“Em tempos de tanto calor, vale pensar em priorizar um bom conforto térmico e adequar o look às altas temperaturas, o clima do ambiente em que você estará – levando em consideração se haverá ar-condicionado ou não, por exemplo, se é ao ar livre, se está na praia, ou não – e ao perfil do evento: se é em casa ou na casa de alguém, se é a ceia ou o almoço”, começa Ana.

Se a temperatura da sala de jantar vai ser quente, uma calça e um suéter talvez não sejam as melhores opções.

Para isso, a consultora ressalta a escolha de tecidos frescos, feitos de linho, algodão, liocel, seda ou, inclusive, viscose – podendo aderir à tendência de peças sedosas, que invadiu a primavera e promete ser o acabamento do verão.

Já se você está atrás de outras opções, com peças feitas a partir de fibras sintéticas, Ana aponta que é necessário se atentar às modelagens, priorizando que estas sejam menos aderentes e com um aquele toque de pele à mostra.

Fugindo do vermelho no look de Natal

É inegável que o vermelho representa esta festividade, desde as roupas de Papai Noel até as nossas, pode ser difícil imaginar looks sem a tonalidade, dando a ideia de que não temos aquele espírito natalino que nós tanto amamos.

Mas o Natal pode ser visto em diversas outras cores e texturas, como, por exemplo, o verde e as peças brilhantes e repletas de glitter.

“Para fugir do vermelho há vários caminhos, o primeiro é o usar o vermelho em apenas algumas partes do look – em oposição à composição inteira. Você pode escolher o vermelho coordenado com outras cores ou o vermelho presente em estampas ou em acessórios”, recomenda Ana.

Se você não se sente totalmente preparada para abandonar o vermelho, você pode apostar em utilizar uma ou mais cores semelhantes, como, por exemplo, um coral, pink ou, inclusive, rosa – perfeito para este ano, que se destacou por trazer de volta as cores rosadas.

Além disso, se você optar por uma composição baseada no coral, teste a possibilidade de aderir ao tom Peach Fuzz, nomeado a cor do ano de 2024 pela Pantone.

“Vale usá-los em looks monocromáticos, ou até em looks que os misturam entre si. Para refrescar, dá para usar essas cores coordenadas ao off-white, branco ou creme, que ficam lindas!”, revela.

A consultora também coloca a possibilidade de sair completamente da paleta de cores avermelhadas ou seus semelhantes, com o azul, roxo, esmeralda e verde lima.

“Os tons claros são refrescantes durante o dia e os mais sólidos e vibrantes podem ser muito interessantes para a noite. Mas vale inverter os tons se você gosta de ser mais original”, coloca a idealizadora da Butique de Cursos.

E é claro que não poderíamos deixar de lado uma das melhores possibilidades! Aposte em peças brilhantes ou metalizadas para substituir o vermelho e, claro, explore as paletas de cores, podendo trazer o dourado ou o prateado para a mesa.

Hora de escolher novas peças!

Quando se trata de escolher peças para o look natalino, parece que nosso armário se resume aos vestidos e saias, ficando sempre no mesmo.

“Macacões e macaquinhos são menos esperados do que vestidos e conjuntos, então podem ser ótimas apostas e rendem looks além da festividade. Com eles, vale apostar em acessórios ou sapatos metalizados”, coloca a consultora .

Também vale pensar em peças assimétricas, sendo menos previsíveis, como blusas de um ombro só ou vestidos com recuo.

Atenção às tendências

Fugir do clássico e ainda estar dentro das tendências? Não tem mais o que pedir! “Além do bom e velho vermelho, os brilhos sempre aparecem nesta época do ano, e este ano vale destaque para o prata! Vestidos e conjuntos monocromáticos também estão em alta e algumas cores, além do vermelho, estarão bastante presentes: laranjas, corais e verdes”, recomenda a consultora de estilo.

Também é uma ótima oportunidade para apostar em peças ou detalhes artesanais – como bem vimos nas últimas semanas de moda.

“E pensando em calçados, as mary janes, as sapatilhas com brilhos e as rasteiras com adornos podem ser excelente opções para atualizar um look com peças que já temos no guarda-roupa – nem sempre os saltos são necessários para os eventos de Natal, já que muitos de nós passamos o momento em nossas casas ou em casas de familiares, em meio ao clima festivo, porém ainda casual”, finaliza .

Agora você está pronta para fechar seu carrinho de compras e começar a preparação para o Natal!