Ranking: os melhores panetones de 2023

O Natal está chegando e, com ele, uma das épocas mais esperadas pelos foodies: provar as novidades de panetones do ano! Cada vez mais abrasileirados, esses pães de origem italiana chegam ao mercado em 2023 com sabores inusitados e recheios fartos (com o pistache ainda liderando as tendências!), mas há também ainda espaço para os clássicos.

Com tantas opções de recheios, coberturas, texturas, tamanhos, embalagens e preços, a tarefa de escolher um panetone ou chocotone e acertar na compra, às vezes, não é fácil. Sendo assim, CLAUDIA convidou um time de especialistas no assunto para nossa tradicional degustação de panetones!

Neste ano, os chefs Fernanda Oliveira, Izabela Dolabela, Paulo Rocha e Stephanie Etzel se incumbiram da árdua missão de provar os principais lançamentos de panetones de 2023. Para a análise, foram consideradas características como textura, sabor, aroma, preço, recheio, tamanho, umidade de massa, qualidade da fermentação e dos ingredientes.

De ante mão, já podemos garantir que nosso júri de estrelas da gastronomia se surpreendeu com os resultados da tarefa. O que será que eles acharam? Descubra a seguir:

CATEGORIA RECHEADOS: O grande campeão

Surpreendendo aos chefs, que acharam que uma das marcas mais populares da lista não seria a grande campeã, o Panettone La Nut Pistache, da Cacau Show, foi o favorito da degustação.

Com recheio servido à parte (que deve ser aquecido por trinta segundos no micro-ondas), o panetone é feito com gotas de chocolate ao leite coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco, além do creme de pistache. O tamanho é de 800g, saindo por R$ 139,90.

O produto da Cacau Show foi o favorito, entre os recheados, de três em quatros chefs – e quando não foi o favorito, ficou em segundo lugar. O panetone acabou agradando até aqueles que não são fãs dessa oleaginosa.

Na descrição dos chefs, o La Nut Pistache apresentou não só uma massa de qualidade, mas um recheio excelente. “Sabor, recheio, textura da massa, desenvolvimento de glúten, embalagem, quantidade de açúcar… Fui surpreendida positivamente”, destacou a jurada Fernanda Oliveira.

CATEGORIA FRUTAS E CHOCOTONES: O grande campeão

Na seleção de panetones sem recheio, o grande vencedor (de forma unânime!) foi o Panettone Chocolate Branco com Especiais Brasileiras, da Stars & Olives, em parceria com a Chocolates Baianí.

Ranking da jurada Izabela Dolabela

Apaixonada por panetones, a chef Izabela Dolabela (@izabeladolabela) topa até os sabores mais doces. Como fã de pistache, sua preferência também foi pelo produto da Cacau Show. “Sou suspeita, amo pistache, mas ele realmente está divino. A calda é excelente!”, elogiou.

Já entre as opções sem recheio, ficou na dúvida ao elencar os produtos da Stars & Olives e da Zulcare: “Primeiro e segundo lugar poderiam ser empate”.

Recheados

1) Cacau Show – Panettone La Nut Pistache – 800g | R$ 139,90

2) Lindt – Panettone Trufado Chocolate ao Leite – 900g | R$ 144,90

3) Dengo – Panettone Recheado com Goiabada e Coco – 650g | R$ 149,90

Chocotones e panetones de frutas

1) Stars & Olives e Chocolates Baianí – Chocolate Branco com Especiais Brasileiras – 1kg | R$ 250

2) Zulcare – Amarena com Noz Pecan e Chocolate Gold – 600g | R$ 170,00

3) Ville du Vin – Panettone de frutas – 750g | R$ 89,00

Ranking do jurado Paulo Rocha

Fã dos panetones mais tradicionais e menos recheados, o chef Paulo Rocha (@chefpaulorocha) se encantou apenas com um panetone sem recheio: Stars & Olives. Já entre os recheados, ficou surpreendido ao eleger o da Cacau Show como seu preferido: “Sabor intenso de pistache e massa muito leve”.

Recheados

1) Cacau Show – Panettone La Nut Pistache – 800g | R$ 139,90

2) Açucareiro da Nana – Panettone de laranja com chocolate trufado – 180g | R$ 65

3) Lindt – Panettone Trufado Chocolate ao Leite – 900g | R$ 144,90

4) La Pastina – Panettone Limoncello – 750g | R$ 159,00

Chocotones e panetones de frutas

1) Stars & Olives e Chocolates Baianí – Chocolate Branco com Especiais Brasileiras – 1kg | R$ 250

Ranking da jurada Stephanie Etzel

Elegendo o panetone da Lindt em primeiro lugar, Stephanie Etzel (@stephanieetzel) destacou a massa. “Foi, tecnicamente, a mais correta entre os recheados, a massa desfia”, especifica a jurada. Ela ainda elogiou seu recheio equilibrado, não muito doce.

Já entre os sem recheio, foi unânime ao eleger o panetone da Stars & Olives, descrevendo-o como “leve e nada artificial”.

Recheados

1) Lindt – Panettone Trufado Chocolate ao Leite – 900g | R$ 144,90

2) Cacau Show – Panettone La Nut Pistache – 800g | R$ 139,90

3) La Pastina – Panettone Limoncello – 750g | R$ 159,00

Chocotones e panetones de frutas

1) Stars & Olives e Chocolates Baianí – Chocolate Branco com Especiais Brasileiras – 1kg | R$ 250

2) Ville du Vin – Panettone de frutas – 750g | R$ 89,00

3) Zulcare – Amarena com Noz Pecan e Chocolate Gold – 600g | R$ 170,00

PANETONES RECHEADOS: TODOS OS PARTICIPANTES

Abaixo, você confere todos os participantes da nossa degustação, na categoria Panetones Recheados:

1) Kopenhagen – Panettone Brigadeiro de Pistache – 690g | R$ 149,90

2) Mariana Junqueira – Panetone de Cereja Trufada – 1.5kg | R$ 438,80

3) Ofner – Panettone Le Cordon Bleau Creme Brûlée – 1kg | 165,00

4) Lindt – Panettone Trufado Chocolate ao Leite – 900g | R$ 144,90

5) Qualitá – Panettone Trufado Bavariano – 500g | R$ 32,99

6) Pati Piva – Panettone Puxa-puxa de Pistache – 1kg | R$ 235,00

7) La Pastina – Panettone Limoncello – 750g | R$ 159,00

8) Pão de Açúcar – Panetone Recheado de Brigadeiro Belga – 600 g | R$ 37,90

9) Noir – Panettone com Gotas de Chocolate – 750g | 135,90

10) Açucareiro da Nana – Panettone de laranja com chocolate trufado – 180g | R$ 65

11) Brasil Cacau – Panettone Romeu e Julieta – 770g | a partir de R$ 94,90

12) Cacau Show – Panettone La Nut Pistache – 800g | R$ 139,90

13) Casa Bauducco – Chocottone Baci – 550g | R$ 99,90

14) The Good Cop – Donuttone – 650g | R$ 79,90

15) Carmella – Panettone Brigadeiro de Pistache – 800g | R$ 239

16) Carole Crema – Panetone Pistache – 700g | R$ 179,90

17) Dengo – Panettone Recheado com Goiabada e Coco – 650g | R$ 149,90

CHOCOTONES E PANETONES DE FRUTAS: TODOS OS PARTICIPANTES

Abaixo, você confere todos os participantes da nossa degustação, na categoria Chocotones e Panetones de Frutas:

18) Fazenda Bananal Delí Garage – Panetone Floresta Frutas Brasileiras – 600g | R$ 110,00

19) Zulcare – Amarena com Noz Pecan e Chocolate Gold – 600g | R$ 170,00

20) Stars & Olives e Chocolates Baianí – Chocolate Branco com Especiais Brasileiras (cumaru, amburana, puxuri) – 1kg | R$ 250,00

21) Na FIla do Pão – Panettone de Jabuticaba e Laranja – 550g | R$ 98,00

22) Lu Bonometti – Chocottone da Lu – 400g | R$ 72,00

23) Ville du Vin – Panettone de frutas – 750g | R$ 89,00

24) Confeitaria Dama – Panettone Gotas – 500g | R$ 95,00

Agradecimento: Espaço it.kitchen (@itkitchensp)

