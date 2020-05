5 receitas para comemorar o Dia do Hambúrguer

Certamente uma das receitas mais famosas do mundo, se não a mais, o hambúrguer tem até data oficial. No dia 28 de maio é celebrado esse delicioso preparo criado em Hamburgo, na Alemanha, mas que ganhou popularidade mundial após sua chegada em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

São tantas as formas de prepará-lo que fica difícil não encontrar um hambúrguer para chamar de seu. Se alguém disser que não gosta da iguaria, então… praticamente um crime!

Seja na versão vegetariana, com bacon, com picles, sem salada, não importa. A data merece ser celebrada, mesmo em casa. Confira abaixo uma seleção de 5 receitas bem diferentes que vão agradar todo fã de hambúrguer:

• Feito com paleta de cordeiro moída, esse hambúrguer ganha um sabor ainda mais especial com o queijo coalho

• Com muita cebola caramelizada, essa receita de hambúrguer moderninho é fácil de fazer.

• Essa receita com temperos árabes do chef Tarik Bechara Leal é de deixar qualquer um com água na boca.

• Feita com grão-de-bico e muito tempero, essa aromática receita é ótima para variar o cardápio

• O saboroso pesto faz toda a diferença nessa receita caprichada com queijo gorgonzola.

