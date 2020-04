Como fazer hambúrguer caseiro

O hambúrguer é daquelas receitas que, mesmo quem não tem muita intimidade com a cozinha, precisa testar um dia. Com poucos e bons ingredientes e sem perder muito tempo é possível fazer um lanche em casa com um sabor inigualável e, ainda por cima, muito mais saudável. Que tal tentar?

A chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto, ensina uma receita de hambúrguer caseiro prático e fácil. O melhor de tudo é que vão apenas três ingredientes: patinho moído, sal e pimenta-do-reino. Ana recomenda o patinho por ser uma carne com uma boa quantidade de gordura, o que vai deixar seu hambúrguer suculento. O modo de preparo você confere no vídeo abaixo:

HAMBÚRGUER CASEIRO

Já para os mais aventureiros na cozinha, a chef ensina ainda o preparo de cada elemento do hambúrguer, do pão à maionese. Que tal aprender e fazer um hambúrguer 100% caseiro? Veja abaixo:

CATCHUP CASEIRO

MAIONESE CASEIRA

PÃO CASEIRO

Tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: